Evangelion il gioco di carte annunciato da Bandai

Bnadai annuncia Evangelion Card Game, il gico di carte basato sull'omonimo anime e che sfrutterra il Chrono Clash System ideato da Ryan Miller

Arriva Evangelion il gioco di carte! E tempo di rivoluzione nel grande mondo dei card game! Bandai ha infatti annunciato che presto rilascerà sul mercato un proprio card-game basato su uno dei prodotti di animazione più amati dal pubblico: Evangelion.

Evangelion Card Game, questo il nome del gioco, sarà basato sul Chrono Clash System ideato da Ryan Miller e già motore di altri giochi come Naruto Boruto Card Game o Godzilla Card Game

Per chi non conoscesse questo approccio ai card game, il sistema alla base è riassumibile in un concetto semplice: gli avversari condividono un “righello” numerato lungo il quale è presente un gettone che, ogni volta che una carta viene giocata, si sposta di un numero di caselle pari al valore della carta giocata. Quando il gettone “sconfina” nel campo avversario il gioco passa di mano. Un sistema semplice, ma funzionale, per la gestione delle proprie carte e della strategia

Tornando a Evangelion Card Game, Bandai ha annunciato che verranno rilasciati due set di avvio: EV01 e EV02.

Ciascun set permetterà di intavolare partite a due giocatori e conterrà 54 carte, 12 carte a misura doppia, 2 carte “turno”, 2 tappetini di gioco e un manuale delle regole. I due set potranno inoltre essere uniti tra loro per andare a formare un unico mazzo per partite con più di due partecipanti o per ampliare la rosa delle possibilis strategie.

EV01 sarà “dedicato” ai personaggi di Shinji Ikari e Rei Ayanami, mentre EV02 vedrà come protagonisti Asuka Shikinami Langley e Kaworu Nagisa.

A scopo promozionale, Bandai sta promuovendo una campagna dedicata per distribuire alcuni Mazzi Demo: attraverso di essa i negozi potranno ottenere degli esclusivi Mazzi Demo prima del rilascio ufficiale del prodotto. A tal fine i rivenditori sono chiamati a rivolgersi ai propri distributori per ottenere fino a 4 mazzi standard gratuti e, con essi, un Evangelion Card Game Demo Deck, un mazzo demo del Naruto Boruto Card Game,un tappetino di gioco e un catalogo dei prodotti.

A conferma della voglia di promuovere attivamente il giooc, tutti i rivenditori che pre-ordineranno almeno una scatola del gioco riceveranno ulteriori 12 Demo Decks.

I demo decks saranno spediti ai rivenditori entro la fine di Gennaio, mentre Evangelion Card Game sarà rilasciato sul mercato nel corso del mese di Febbraio 2020 ad un prezzo consigliato al pubblico, per ciascun set, di 34,99$