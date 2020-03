Fairy Tail ritorna su Rai Gulp

Fairy Tail, la serie anime tratta dal manga di Hiro Mashima, torna su Rai Gulp purtroppo però non si tratta dei nuovi episodi ma solo delle repliche di quelli già mandati in onda.

L’annuncio è stato fatto direttamente dalla pagina facebook ufficiale del canale.

Fairy Tail quindi andrà in onda a partire dal 4 aprile alle 23.55 su Rai Gulp canale 42 del digitale terrestre.

In Italia sono disponibili doppiati i primi 149 episodi della serie anime, sui 277 andati in onda in Giappone divisi in 8 stagioni, e furono mandati originariamente in onda su Rai 4 tra l’11 gennaio e il 4 agosto 2016 dal lunedì al venerdì.

Pur essendo richiesto a gran voce il doppiaggio dei restanti episodi, Rai non ha mai accolto le richieste dei fan della serie.

Il manga di Fairy Tail, scritto e disegnato da Hiro Mashima, invece è stato pubblicato integralmente – 63 volumi totali – da Edizioni Star Comics che ha prodotto due edizioni: la prima standard e la seconda New Edition con testi riveduti e corretti.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Lucy Heartphilia, una giovane maga degli Spiriti Stellari, realizza il suo sogno di entrare a far parte della gilda di maghi più famosa del Regno di Fiore: Fairy Tail, anche per allontanarsi da una difficile situazione familiare. Nella città di Magnolia, Lucy incontra Natsu Dragneel, un mago del fuoco di Fairy Tail che, insieme al fidato gatto volante Happy, gira il mondo alla ricerca del drago Igneel. Nella gilda Lucy conoscerà Gray Fullbuster, mago del ghiaccio e amico/rivale di Natsu e la fortissima maga guerriera Erza Scarlett, chiamata anche Titania, la Regina delle Fate, e imparerà il valore dell’amicizia e della fiducia e finirà per considerare la gilda di Fairy Tail come una vera famiglia. Nel corso delle loro missioni i nostri eroi incontreranno maghi potentissimi, buoni e malvagi, gilde rivali e oscure, mostri e demoni, viaggiando spesso in mondi paralleli.