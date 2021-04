Fairy Tale Inn, la recensione

Fairy Tale Inn è un gioco da tavolo della casa editrice CMON, pubblicato nel nostro Paese da Asmodee Italia, in cui due giocatori dagli otto anni in su dovranno sfidarsi in partite della durata di circa venti minuti, per ottenere il maggior numero di monete alloggiando nella propria locanda i personaggi delle fiabe.

Gioco astratto mascherato da tematico, Fairy Tale Inn è di fatto un simpatico filler che sposta la sua principale meccanica, quella del piazzamento tessere e dell’allineamento, sull’asse verticale e riporta immediatamente alla mente l’intramontabile gioco da tavolo Forza 4.

Fairy Tales Inn, l’ambientazione

I personaggi delle favole si stanno radunando in città per godersi la Fiera delle Fiabe! In mezzo a tutti quei festeggiamenti, avranno bisogno di trovare un posto per dormire prima che scocchi la mezzanotte. Due ingegnosi locandieri hanno deciso di sfidarsi per scoprire chi riuscirà a guadagnare più monete d’oro da questi stravaganti ospiti!

È questa la sinossi di Fairy Tale Inn, che promette un’ambientazione fiabesca e l’intervento dei più importanti personaggi delle favole che tanto allietano l’infanzia di tutti i bambini. Chi si aspetta un prodotto il cui tema centrale sia appunto legato a tutto ciò, però, potrebbe restare deluso. Fairy Tale Inn, infatti, è effettivamente un gioco del tutto astratto, su cui il tema fiabesco viene di fatto inserito senza però diventarne elemento fondante o distintivo.

Nulla tra le meccaniche di gioco, dal regolamento alle capacità speciali dei vari personaggi, come vedremo, restituisce infatti alcun sapore di fiaba. Il mondo delle favole viene quindi richiamato alla mente dai materiali di gioco e dalla loro grafica; ai fini delle meccaniche ludiche. Attenzione però, ciò non vuol dire che il gioco sia poco valido o che non sia divertente. Tutt’altro, come vedremo tra poco Fairy Tale Inn è sicuramente un prodotto interessante e il tema fiabesco, seppure illusorio, saprà comunque attrarre i più giovani.

Fairy Tale Inn, il setup

Approntare una partita a Fairy Tale Inn è un’operazione che richiede davvero pochissimi minuti. Per prima cosa si dovrà posizionare tra i due giocatori la struttura in plastica che rappresenta la Locanda, che ricorda moltissimo quella del celebre gioco Forza 4, in modo che questi si trovino uno di fronte all’altro. Quindi, si dovranno scegliere casualmente cinque tra gli otto personaggi delle fiabe disponibili e mettere le relative tessere all’interno del sacchetto in tessuto presente nella scatola del prodotto e le relative carte sul tavolo, così che entrambi i giocatori possano consultarle. I personaggi non scelti e le loro tessere potranno essere riposti, non prenderanno parte alla partita.

Quindi, si dovrà posizionare la plancia Lista degli Ospiti nei pressi della Locanda ed estrarre quattro tessere personaggio dal sacchetto e disporle in ordine, dall’altro al basso, sulle caselle della plancia della Lista degli Ospiti. Qualora uno dei personaggi scelti fosse Jack e il Fagiolo Magico e/o il Pifferaio Magico e i Ratti, sulle loro relative carte andranno poste le tessere Fagiolo Magico per il primo e Ratto per il secondo. Infine, il giocatore che ha letto una favola più di recente sarà il primo a iniziare a giocare e prenderà un segnalino moneta, l’altro giocatore, agirà per secondo e gli spetteranno due monete.

Fairy Tale Inn, il gioco

In Fairy Tale Inn, lo scopo del gioco è quello di piazzare le tessere personaggio all’interno della struttura della Locanda in mondo da ottenere più monete possibili. Una volta che tre colonne della Locanda saranno completamente occupate, la partita avrà termine e il giocatore con il maggior numero di monete sarà il vincitore.

In una partita di Fairy Tale Inn ogni giocatore, durante il suo turno, dovrà prendere una tessera personaggio tra le quattro presenti sulla plancia Ospiti della Locanda. Le due tessere più in basso saranno gratuite, mentre per poter prendere le prime due si dovranno pagare rispettivamente una e due monete, così come indicato sulla plancia stessa. Quindi, il giocatore dovrà far scalare verso il basso le tessere sovrastanti quella appena presa e pescare una nuova tessera dal sacchetto, che andrà a riempire lo spazio vuoto creatosi in cima alla plancia.

A questo punto, il giocatore dovrà far cadere la tessera, con il lato colorato rivolto verso di sé, in una colonna a sua scelta della struttura della Locanda. Le tessere, infatti, hanno un lato colorato che deve essere sempre rivolto verso il possessore della tessera, e un lato con solo il tratteggio del disegno del personaggio, che deve essere sempre rivolto verso l’avversario. In questo modo, sarà sempre chiaro a entrambi i giocatori di quale tessera personaggio si tratta e chi ne è il possessore.

Le tessere dovranno essere posizionate stando attenti ad agire in modo strategico, alcune caselle della struttura, denominate stanze, sono infatti contrassegnate da dei simboli che le rendono “stanze speciali”. Queste, a seconda del simbolo presente, faranno guadagnare al giocatore proprietario della tessera che ci si ferma dentro una o più monete, potranno permettere di svolgere immediatamente un nuovo turno previo spesa di una moneta, oppure avranno un effetto negativo, facendo perdere a quella tessera le capacità speciali del personaggio che essa rappresenta.

Dopo aver risolto gli eventuali effetti delle stanze speciali, il giocatore dovrà risolvere gli effetti della capacità speciale del personaggio presente sulla tessera giocata. Alcune di queste capacità entreranno in gioco solo nel momento in cui la tessera viene giocata, altre saranno permanenti e avranno effetto durante tutta la partita e altre ancora si dovranno prendere in considerazione solo al termine della partita, quando si dovranno contare i punti per stabilire il vincitore.

Per fare qualche esempio:

Le tessere Porcellino , quando vengono giocate , fanno guadagnare una moneta, più un’ulteriore altra moneta per ogni altra tessera Porcellino appartenente al giocatore che sia collegata, in modo orizzontale o verticale, alla tessera appena giocata.

, , fanno guadagnare una moneta, più un’ulteriore altra moneta per ogni altra tessera Porcellino appartenente al giocatore che sia collegata, in modo orizzontale o verticale, alla tessera appena giocata. Le tessere Regina Cattiva hanno un effetto permanente e obbligano l’avversario a pagare al giocatore che le possiede una moneta, qualora dovessero posizionare una tessera sopra di essa.

e obbligano l’avversario a pagare al giocatore che le possiede una moneta, qualora dovessero posizionare una tessera sopra di essa. Le tessere Lupo Cattivo, alla fine della partita, fanno guadagnare al giocatore tre monete per ogni riga della Locanda in cui possieda più tessere Lupo Cattivo rispetto all’avversario.



Il gioco procede in questo modo, turno dopo turno, fino a quando tre colonne della Locanda saranno del tutto occupate. In quel momento si dovranno attivare le capacità di fine partita e quindi fare la conta delle monete possedute dai due giocatori. Chi ne avrà di più, sarà il vincitore.

Fairy Tale Inn, i materiali

Dal punto di vista dei materiali di gioco, Fairy Tale Inn non delude. La qualità degli elementi che compongono il prodotto è infatti più che soddisfacente, ma qualche scivolone in un paio di componenti non permette di esaltarla quanto avremmo voluto. La prima cosa che salta all’occhio, aprendo la scatola di Fairy Tale Inn, è sicuramente la struttura in plastica di buona robustezza rappresentante la Locanda. Si tratta di fatto di una griglia verticale di sei caselle di altezza per otto di lunghezza del tutto simile a quella del già citato Forza 4, di cui ne ricalca anche il numero totale di caselle. Contrariamente a quanto accadeva con il titolo evergreen, però, la struttura è priva di uno sportello inferiore per far cadere le tessere, una volta terminata la partita, e dovrà quindi essere capovolta.

Ottima la presenza all’interno della confezione di un ampio sacchetto in tessuto in cui collocare le tessere personaggio a inizio partita e da cui pescare durante la stessa. Le tessere personaggio stesse e i segnalini moneta sono in ottimo cartone, robusto e resistente. Lo stesso non si può dire, però, per le carte personaggio, che risultano essere un po’ troppo leggerine e a rischio spiegazzamento, se non maneggiate con cura durante la scelta casuale dei personaggi a inizio partita. Lo stesso possiamo dire anche della plancia Lista degli Ospiti, sebbene ciò non presenti troppi inconvenienti, essendo un elemento di gioco passivo che non necessita particolari manipolazioni.

Buona la fattura della confezione del prodotto, sia dal punto di vista dei materiali che da quello artistico. La scatola è infatti piacevolissima al tatto e alla vista, e il suo interno è costituito in modo da alloggiare i materiali di gioco alla perfezione. Il regolamento, di fatto un pieghevole di quattro facciate, è chiaro, conciso e non lascia adito a incomprensioni, rendendo il prodotto approcciabile anche dai giocatori più giovani.

Dal punto di vista prettamente artistico, infine, Fairy Tale Inn è decisamente piacevole alla vista. Il tema fiabesco, in questo caso, viene restituito al meglio, grazie alle più che ispirate illustrazioni, che non potranno che piacere ai grandi, ma soprattutto ai più piccoli.

Conclusioni

Fairy Tale Inn, alla luce di quanto esposto finora, si presenta come un prodotto piacevole, una rivoluzione in chiave strategica del classico Forza 4. La presenza di otto personaggi rispetto ai cinque utilizzati in ogni partita offre un grado elevato di rigiocabilità e di strategie applicabili, e dona al titolo un livello di variabilità che a prima vista potrebbe sembrare essere assente. Ottima la scelta di game design di dotare le tessere personaggio di un lato colorato e uno tratteggiato, cosa che rende assolutamente scorrevole la partita ed evita tutta una serie di possibili incomprensioni da parte dei giocatori.

Peccato però che, come abbiamo visto, il tema fiabesco sia in realtà marginale e non entri veramente mai in gioco, avremmo gradito un pizzico di immersione in più, oltre a quanto mostrato dalla bella grafica. Anche qualche personaggio in più non avrebbe stonato e avrebbe donato al gioco ancora più variabilità e piacevolezza.

Fairy Tale Inn risulta essere un simpatico filler da intavolare con un amico o un famigliare nei ritagli di tempo, ma a nostro avviso non ha la “forza” di reggere una serie continuata di partite che vada a coprire l’arco di una serata.

Un prodotto rivolto a…

Fairy Tale Inn è un titolo che si rivolge a un’amplissima fetta di possibile pubblico. I giocatori più smaliziati vi ritroveranno una soddisfacente componente strategica, mentre i fruitori occasionali ritroveranno la zona di comfort del vecchio Foza 4 con una buona dose di divertimento in più. Per la semplicità di regole e meccaniche, Fairy Tale Inn è un ottimo prodotto per avvicinare i più piccoli a titoli con una componente strategica più marcata. Con l’aiuto di un adulto a guidarli, Fairy Tale Inn può tranquillamente essere approcciato anche da bambini di un paio di anni di età inferiore a quanto raccomandato sulla confezione.