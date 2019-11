Fantasy Island, ecco il primo trailer italiano!

Warner Bros. Entertainment Italia ha recentemente pubblicato il trailer ufficiale – e completamente in italiano – di Fantasy Island, il lungometraggio horror diretto da Jeff Wadlow, che debutterà ufficialmente il prossimo 13 febbraio in tutti i cinema nostrani.

“In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out, Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso quanto remoto villaggio vacanze tropicale“, spiega il comunicato ufficiale. “Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite“.

A produrre Fantasy Island è Sony Pictures, mentre la distribuzione è stata affidata appunto a Warner Bros. Entertainment. Inoltre, per chi non lo sapesse, si tratta di un “adattamento horror della fortunata serie degli anni ’70“.

“Fantasy Island è scritto da Jeff Wadlow & Chris Roach & Jillian Jacobs e prodotto da Jason Blum e Marc Toberoff. Nel cast anche Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen, Michael Rooker“, conclude il bollettino ufficiale.