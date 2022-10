È di ieri l’annuncio della casa editrice Aristea Edizioni del via ai preordini di Favelle Orbitali, un nuovo librogame scritto e immaginato da Marta Palvarini.

Favelle Orbitali: parte il preorder del librogame solarpunk

Marta Palvarini, già conosciuta nell’ambiente ludico italiano (e non solo) per essere (anche) l’autrice del gioco di ruolo Dura-Lande, torna a calcare le scene con un progetto completamente nuovo e diverso: un immenso, dedalico librogame doppio che ci mostrerà nuovi interessanti e nascosti risvolti dell’ambientazione al centro del suo gioco di ruolo. Il prodotto sarà costituito da due volumi (rispettivamente chiamati Dentro e Fuori) racchiusi in un pratico cofanetto per un totale di oltre 1000 paragrafi e quasi 900 pagine.

A compendio dell’opera troveremo anche la mappa di gioco (che ci mostrerà il già citato ambiente delle Dura-Lande) e un segnalibro. Ad illustrare l’opera troveremo Fabio Porfidia, già visto in collaborazione con moltissimi nomi noti del panorama nazionale e internazionale (come, ad esempio, Aces Games,,Two Little Mice, Cubicle7, Serpentarium, MS Edizioni, Acchiappasogni, Triple Aces Games, Alluria Publishing, GRAmel Justyna Korys). Un cast di primo livello per un’avventura che, la stessa casa editrice, definisce come solar-punk. Ambientato in una distopica Italia del futuro, ora nota come Dura-Lande, la storia narrata in Favelle Orbitali vede al centro tre diversi personaggi, ciascuno mosso da una missione personale, e la chiacchierata, e misteriosa, Felce Felice Corp. Scoprire quali siano i misteri che si nascondono dietro le alte mura in fito-cemento che circondano la Succursale Uno della nota corporazione, sarà senza dubbio molto pericoloso. Ma potrebbe anche essere il seme di un impossibile nuovo futuro.

Favelle Orbitali sarà disponibile a partire dal 2 Novembre: per coloro che parteciperanno alla prevendita sarà possibile acquistarlo al prezzo di lancio di 30 euro, spese di spedizione incluse. Potete preordinare Favelle Orbitanti direttamente presso lo store di Aristea Edizioni.