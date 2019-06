Ghostbusters festeggia 35 anni con un cofanetto in 4k

Disponibile nei negozi online e fisici la nuova edizione di Ghostbusters, creata appositamente per festeggiare i 35 anni della storica pellicola.

Con incredibili nuovi contenuti speciali inediti per festeggiare questo anniversario, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha messo in commercio due edizioni speciali da collezione: verranno realizzati infatti lo Steelbook 4k Ultra HD e la Ghost Trap limited edition, che contiene il disco del primo iconico film in formato Blu-ray all'interno di un pack che ogni appassionato desidera e naturalmente in tiratura limitata.

L’edizione Steelbook 4k Ultra HD comprenderà inoltre la collection dei due film in formato Blu-ray ed un intero disco di contenuti bonus totalmente inediti, per un totale di 5 imperdibili dischi per rivivere al meglio la saga di acchiappa-fantasmi che ha appassionato e divertito i pubblici di tutto il mondo, in tutta l’alta definizione del formato 4k Ultra HD.

Sia Ghostbusters che Ghostbusters II sono diretti e prodotti da Ivan Reitman (Polpette, Stripes – Un plotone di svitati), e scritto da Dan Aykroyd (Papà ho trovato un amico) e Harold Ramis (Molto Incinta). Ai film hanno partecipato tra gli altri Bill Murray (St. Vincent), Dan Aykroyd (The Blues Brothers – I fratelli del Blues), e Sigourney Weaver (Aliens – Scontro Finale), Rick Moranis (Tesoro mi sis ono ristretti i ragazzi), oltre a Ernie Hudson (la serie televisiva “Oz”) e Annie Potts (la serie televisiva “Quattro donne in carriera“). Ghostbusters ha raggiunto la ventottesima posizione nella classifica dei film americani più divertenti di sempre stilata dall’American Film Institute. Inoltre, per celebrare al meglio l’anniversario, a Los Angeles si terrà un evento dedicato proprio al primo film di Ghostbusters, a cui parteciperà il fan club di Ghostbusters Italia.