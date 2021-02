Figurama Collectors: Teresa vs Priscilla, aperti i preordini

Dopo averla mostrata in anteprima durante l’evento FIGURAMA FESTIVAL EVENT IN AKIHABARA, è giunto finalmente il momento dell’apertura dei preordini di questa bellissima dedicata a Claymore e allo scontro di Teresa vs Priscilla in uscita da Figurama Collectors per la sua linea Elite Exclusive. L’immenso diorama dello scontro tra le due guerriere sarà realizzato in resina, pvc e metallo. La scala di realizzazione è 1/6 e l’altezza di tutta la statua sarà di ben 72 cm.

Claymore è un manga scritto e illustrato da Norihiro Yagi che è stato serializzato in tankobon dal 2002 al 2014. In Italia il manga è stato pubblicato da Star Comics dal 2005 al 2015 con un totale di 27 volumi. Claymore ha ottenuto un breve adattamento animato ad opera dello studio di animazione Madhouse. La serie animata è una trasposizione piuttosto fedele del manga, tuttavia, sebbene adatti i primi 11 tankobon nei primi 20 episodi, i rimanenti 6 creano un finale del tutto differente rispetto alla controparte cartacea ignorando del tutto quanto avviene nel manga. La storia tratta le avventure di guerriere chiamate Claymore facenti parte di una organizzazione con lo scopo di combattere dei demoni chiamati Yoma. Le Claymore, per combattere contro questi demoni, sono state sottoposte ad un trattamento che prevede l’inserimento di carne e sangue di Yoma nel corpo delle giovani combattenti, dando origine a potenti ibridi attestrati a sconfiggere il nemico. Priscilla era una Claymore, la seconda in grado tra le schiere di combattenti che un giorno perde la ragione e lascia che lo Yoma dentro di lei si risvegli. Teresa, la più forte tra le Claymore, si trova a combattere la ex-compagna perdendo tuttavia la vita (e la testa) dopo un epico scontro.

Vi ricordiamo che la statua di Figurama Collectors di Teresa vs. Priscilla, in scala 1/6 e di soli 800 pezzi al mondo, è finalmente disponibile sul sito ufficiale del produttore ad un prezzo di 1.225,00$. Se pagate con AXES o Payfort al checkout potrete avere uno sconto di 45,00$. La statua sarà disponibile dal primo quadrimestre del 2022.