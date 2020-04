Final Fantasy 7 Remake: arrivano Barret, Tifa e Aerith da Play Arts

Square Enix in seguito all’uscita del videogioco Final Fantasy VII Remake continua ad annunciare le nuove versioni rivedute e corrette dei protagonisti del videogioco, dopo il protagonista principale Cloud Strife, questa volta è il turno di Barret Wallace, Tifa Lockhart e Aerith Gainsborough per la linea Play Arts. Tutte le figure saranno completamente snodabili e realizzate solamente in plastica senza parti in metallo, e come da consueto all’interno troveremo delle parti di ricambio per per ricreare al meglio le moltissime scene del videogioco.

Barret Wallace

Barret Wallace è uno dei protagonisti principali di Final Fantasy VII, ed è il capo di un gruppo eco-terrorista chiamato Avalanche che ha lo scopo di impedire alla Shinra di aspirare l’energia della terra attraverso le centrali Mako. Barret ha una mitragliatrice innestata sul braccio destro che usa nei combattimenti.

Barret Wallace Vers.2 (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts sarà alto circa 28 cm, ed è già in preordine sullo store di Square-Enix e sarà rilasciata al prezzo di 134.99 Euro, e con uscita fissata per il mese di Settembre 2020 circa.

Tifa Lockhart

Tifa Lockhart è un’amica d’infanzia di Cloud ed è proprio lei che convince il protagonista ad unirsi agli Avalanche.

Tifa Lockhart Vers.2 (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts sarà alta circa 25.5 cm, ed è già in preordine sullo store di Square-Enix e sarà rilasciata al prezzo di 139.49 Dollari, e con uscita fissata per il mese di Ottobre 2020 circa.

Aerith Gainsborough

Aerith Gainsborough è una giovane e bella fioraia dal carattere positivo e dolce. Durante il gioco con l’evolversi delle storia scopriremo che è l’unica sopravvissuta del popolo degli Ancient, l’antico popolo custode del Pianeta.



Aerith Gainsborough Vers.2 (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts sarà alta circa 24.5 cm, ed è già in preordine sullo store di Square-Enix e sarà rilasciata al prezzo di 139.49 Dollari, e con uscita fissata per il mese di Dicembre 2020 circa.