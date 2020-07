Fletch: le novità sul reboot del film del anni Ottanta, ora con Jon Hamm

Fletch è un film del 1985 con Chevy Chase ispirato al personaggio creato da Gregory McDonald nei suoi romanzi. Sembra che adesso sia in arrivo un reboot del franchise che vede protagonista lo spietato giornalista alla ricerca di scoop, questa volta, però a vestire i suoi panni sarà la star di Mad Men Jon Hamm.

Oltre ad Hamm che interpreterà il ruolo del giornalista investigativo, a sceneggiare il film ci sarà Zev Borrow (Arma Letale), mentre alla regia troviamo Greg Mottola che forse ricorderete al timone della serie tv Arrested Development. Connie Tavel sarà invece in produzione e ha da poco dichiarato: “Produrre questo film con Jon è stato un sogno che avevo da molto tempo. Con Zev e Greg alla scrittura e alla regia, crediamo davvero che questo sarà una entusiasmante e moderna rivisitazione del tanto amato personaggio”.

Il film del 1985 raccontava la storia di Irwin Fletcher, detto Fletch, un giornalista investigativo con base a Los Angeles. Mentre era impegnato in un servizio sul traffico di stupefacenti, viene ingaggiato da un ricco magnate che vuole farsi uccidere dallo stesso Fletch e far sembrare tutto un incidente avvenuto durante una rapina. Questo perché il magnate ha scoperto di essere gravemente malato in fase terminale. Ovviamente, Fletch accetta ma solamente per poter indagare cosa nasconde veramente il miliardario Stanwyk.

In un turbine di azione e investigazione il film è uno dei grandi classici della cinematografia anni Ottanta e vedere un nuovo reboot sarà sicuramente interessante. Jon Hamm sembra perfetto per ricoprire il ruolo del giornalista che ama il brivido, staremo a vedere cosa ci riserverà il prossimo futuro e quali saranno le prossime notizie in merito.