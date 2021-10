Foundation rinnovata per una seconda stagione da Apple+

Apple Tv+ ha annunciato di aver rinnovato la serie Foundation(recuperate la nostra recensione in anteprima) per una seconda stagione e confermando nuovamente David S. Goyer nel ruolo di showrunner.

Foundation rinnovata per una seconda stagione: proseguirà per 8 stagioni?

Foundation è basata sui romanzi del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov e vede come attori protagonisti Lee Pace e Jared Herris affiancati da Lou Llobell e Leah Harvey. David Goyer appoggiandosi ad Apple Tv+ e Skydance ha realizzato uno dei suoi più grandi progetti, come testimoniato anche dalla sua dichiarazione.

“Fin dalla mia infanzia, ho sognato come sarebbero apparsi e come sarebbero sembrati Hari Seldon ed Eto Demerzel, come si sarebbero sentiti Terminus e Trantor. Ora, con la seconda stagione, il nostro pubblico potrà visitare altri personaggi e mondi indelebili di Asimov, tra cui Hober Mallow, il generale Bel Riose e tutti gli Outer Suns. Sono entusiasta che un’intera nuova generazione di fan si stia avvicinando al brillante lavoro di Asimov. Un vero e proprio capolavoro. Stiamo giocando la partita lunga con Foundation e sono grato ai miei partner di Apple e Skydance per avermi affidato questa epopea. Allacciate le cinture. Stiamo per chiudere uno spazio serio. “

Anche la figlia stessa di Asimov, Robyn Asimov, produttrice della serie, si è ritenuta ben più che soddisfatta riguardo il lavoro di adattamento svolto sul Ciclo della Fondazione:

“La David Goyer’s Foundation ha superato tutte le mie aspettative portando sullo schermo la filosofia e le idee di mio padre in modi che non avrebbe mai potuto fare rimanendo fedele al suo lavoro. So che mio padre sarebbe stato orgoglioso di vedere la sua storia iconica prendere vita attraverso la bellezza visiva dello show e i personaggi stratificati, capire bene che le sue parole avrebbero avuto bisogno di questa traduzione cinematografica”

La Fondazione di Asimov era in principio composta da tante storie brevi che messe insieme hanno dato vita a tra romanzi principali, diversi prequel e sequel. Il ciclo è considerato come uno dei lavori di fantascienza più influenti e importanti di sempre vincendo anche il prestigioso premio Hugo come “Best All-Time Series” nel 1966.

Il capo della programmazione per Apple TV+, Matt Cherniss ha affermato l’entusiasmo da parte di tutto il team per come sta procedendo la realizzazione di Foundation:

“Siamo stati così entusiasti di vedere il pubblico globale abbracciare l’affascinante, suspense e mozzafiato corsa da brivido che è Foundation. Sappiamo da quanto tempo i fan di queste amate storie di Asimov hanno aspettato di vedere il suo lavoro iconico prendere vita come una serie di eventi visivamente spettacolare e ora non vediamo l’ora di mostrare ancora di più del mondo riccamente stratificato, della narrazione avvincente e del mondo straordinario- costruzione nella seconda stagione.”

La serie sta riscuotendo un successo tale che ha spinto la Apple a rinnovarla per una seconda stagione solo dopo il rilascio dei soli primi 3 episodi. I prossimi episodi verranno resi disponibili ogni venerdì su Apple Tv+.