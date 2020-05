Four Against Darkness e Rock ‘n’ Roll Robot: in arrivo le novità MS Edizioni

MS Edizioni ha annunciato 3 novità del suo catalogo in uscita a partire dal 28 maggio. Saranno così messi sul mercato italiano Rock ‘n’ Roll Robot, Four Against Darkness – Labirinti Silvani e Four Against Darkness – Schermo del Play Master

Si tratta di tre titoli precedentemente annunciati la cui uscita era prevista all’inizio di Aprile, tuttavia l’editore ha deciso di riprogrammare la data di distribuzione a causa della chiusura dei negozi che ha impattato in maniera concreta il mercato italiano. Ora con la riapertura dei punti vendita i giocatori italiani potranno così acquistarli.

Rock ‘n’ Roll Robot

Rock ‘n’ Roll Robot è un family game in cui i giocatori dovranno competere per completare un intricato percorso per dei robot. Il computer centrale purtroppo è andato in tilt e solo chi sarà in grado di trovare il percorso più breve potrà vincere la partita.

Rock ‘n’ Roll Robot sarà un gioco di logica senza limiti di giocatori adatto dai 10 anni in su e avrà un prezzo di 34,90 euro.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 8 plance componibili, 1 tessera per unire le plance, 5 robot colorati, 5 segnalini posizione, 17 gettoni obiettivo, 1 clessidra e il regolamento di gioco.

Four Against Darkness – Labirinti Silvani

Labirinti Silvani sarà un nuovo supplemento per Four Against Darkness che trasporterà il gioco nelle selve più oscure.

Questo manuale brossurato da 72 pagine sarà scritto da Erick N. Bouchard e Andrea Sfiligoi e includerà nuove regole, tra cui: generare una foresta con tutti i suoi incontri e pericoli, nuotare, mostri volanti, come sottomettere le creature, compagni animali e cavalcature.

Oltre a questi nuovi aspetti Labirinti Silvani introdurrà 6 nuove classi (i chierici di Elidra e Korimnos, il druido, l’elfo silvano, la guida delle terre selvagge e il signore delle bestie).

Questo nuovo manuale avrà un prezzo di 14,90 euro e richiederà l’edizione base di Four Against Darkness per essere giocato.

Four Against Darkness – Schermo del Play Master

In arrivo lo schermo del Play Master. Questo accessorio sarà un pieghevole composto da 6 pannelli interamente a colori, pensato per tenere sotto controllo tutti gli aspetti più comuni del gioco con un solo colpo d’occhio.

Lo Schermo del Play Master avrà un formato di 16×23 cm, sarà realizzato con materiali di alta qualità e avrà un prezzo al pubblico di 14,90 euro.