Fox sta lavorando ad un revival di 24

La serie di Fox 24 potrebbe tornare a breve sugli schermi. Secondo quanto riferito dal direttore di Fox Entertainment Michael Thorn ci sono tutte le possibilità che la serie action preferita dai fan torni in produzione.

24 potrebbe tornare sotto una nuova veste

In una intervista a Deadline Thorn ha dichiarato:

“C’è ancora una possibilità, ci sono ancora alcune discussioni con i produttori su una versione che dobbiamo ancora ascoltare. Ci sono alcune discussioni creative attive che stanno accadendo.”

Il produttore esecutivo della serie, Howard Gordon, ha precedentemente dichiarato come sia sempre possibile riprendere le riprese per fare nuovi episodi, tuttavia c’è bisogno di aspettare che tutto sia al suo posto.

24 ha debuttato in tv il 6 Novembre 2001 e ha proseguito con 8 stagioni concludendosi nel 2010. La serie ha anche avuto un episodio speciale chiamato 24: Redemption e nel 2014 è tornata sugli schermi con la nona stagione.

La serie segue le vicende di un agente antiterrorista, Jack Bauer, interpretato da Kiefer Sutherland e ogni stagione analizza 24 ore della sua vita. Nel 2017 venne realizzato anche uno spin off che seguiva lo stesso format ma con personaggi differenti.

Non è la prima volta che Thorn torna a parlare di un reboot di 24. Nei piani di Fox negli scorsi anni c’era la possibilità di realizzare un prequel riguardo la gioventù di Bauer che tuttavia non si è mai realizzato. Al momento non sappiamo se Sutherland farà parte di questa nuova serie, che potrebbe anche incentrarsi su personaggi e avvenimenti molto differenti rispetto a quella regolare.

Nel 2015 Sutherland aveva dichiarato riguardo al suo ruolo come Jack Bauer:

È uno dei più grandi doni che mi sia mai stato fatto come attore, ma sta andando avanti senza di me, voglio fare altre cose.

Probabilmente 24 non sarà l’unica serie iconica della Fox ad essere rispolverata, secondo Thorn infatti altri show popolari torneranno ad avere nuova linfa vitale.