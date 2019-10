Francis Ford Coppola considera i film Marvel “spregevoli”

A sostegno delle critiche di Martin Scorsese, riguardo ai film Marvel, interviene anche il regista Francis Ford Coppola. Infatti il “polverone” è stato alzato giorni fa proprio da Scorsese il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Empire affermando di non essere un fan dell’Universo Cinematografico Marvel. Anzi, tutt’altro, a quanto pare considera i film realizzati da Marvel Studios come “non cinema”.

Ebbene, sull’argomento è intervenuto anche Francis Ford Coppola il quale, a quanto pare, è d’accordo con il collega. A dirla tutta le sue affermazioni sono state ancora più dure rispetto a quelle dichiarate da Scorsese. Infatti Coppola avrebbe definito i film della Marvel come “spregevoli”. Ecco quanto dichiarato dal regista:

“Quando Martin Scorsese dice che i film Marvel ‘non sono cinema’ ha ragione perché noi ci aspettiamo di imparare qualcosa dal cinema, ci aspettiamo di guadagnare qualcosa, qualche illuminazione, qualche conoscenza, qualche ispirazione. Non so cosa tutti ricavino dal vedere lo stesso film ripetutamente. Martin è stato gentile quando ha detto che non è cinema. Non ha detto che sono spregevoli, come ho appena fatto io”.