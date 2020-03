Frankie Shaw svilupperà una serie HBO dal romanzo Wifey di Judy Blume

Frankie Shaw svilupperà una nuova serie per la HBO tratta dal romanzo Wifey di Jude Blume.

Il libro segue le vicissitudini di Sandy Pressman, una casalinga annoiata del New Jersey degli anni ’70, che decide di colorare la sua vita attraverso una relazione extraconiugale con un vecchio fidanzato delle superiori. Questa decisione si scontrerà, però, con la scoperta accidentale che anche suo marito potrebbe avere un’amante di lunga data.

Fantasie erotiche, matrimoni aperti e escamotage per affrontare la complicata sessualità delle coppie negli anni Settanta, sono le tematiche principali di questo primo romanzo della Blume.

Secondo quanto riferito dal sito Variety, Frankie Shaw realizzerà non solamente la sceneggiatura dello show ma ne sarà anche regista e produttrice esecutiva, qui lasciandosi accompagnare da David Levine, Joy Gorman Wettels e Steve Golin della Anonymous Content.

Quest’idea di trarre una nuova serie da Wifey, si affianca ufficialmente ad un precedente annuncio, di due settimane fa, di un’altra serie Hulu di Liz Tigelaar che sarà tratta proprio da un altro libro di Judy Blue, “Summer Sisters”.

Come se non bastasse, è stato recentemente dichiarato che la Lionsgate sta realizzando un film, diretto da Kelly Fremon Craig, basato su “Are You the God? It’s me, Margaret”, un altro grande classico della Blume, la scrittrice americana che il New Yorker ha definito come una delle autrici più importanti di romanzi nel genere “young adult”, per i suoi libri che sono:

Talismani che hanno accompagnato moltissime ragazze verso l’età adulta.

Wifey segna il primo progetto televisivo annunciato da Frankie Shaw da quando la sua serie SMILF- da lei ideata, interpretata e diretta- è stata cancellata dal canale Showtime l’anno scorso, a seguito delle accuse di cattiva condotta proprio contro la Shaw, denudate dal produttore ABC Studios/Signature.

I romanzi della Blume che saranno presto al centro della prossima stagione televisiva e cinematografica, hanno venduto complessivamente oltre 85 milioni di copie e sono stati tradotti in ben 82 lingue.