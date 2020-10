Freaks Out: diffuso il trailer ufficiale

Il trailer ufficiale di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, é stato diffuso sul canale di 01 Distribution.

Il regista Gabriele Mainetti, autore giá del successo Lo Chiamavano Jeeg Robot, ritorna con la sua nuova opera: Freaks Out. Il film si svolge in una Roma del 1943, in piena seconda guerra mondiale, nella quale si svolgono gli spettacoli del Circo di Israel. Dopo la scomparsa misteriosa del suo proprietario, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, considerati dalla gente come “fenomeni da baraccone” si ritrovano da soli e senza la guida del loro “padre putativo”. I quattro cercheranno una via di fuga dalla città occupata dai nazisti.

In una precedente dichiarazione della Goon Films, la casa produttrice fondata da Mainetti stesso, viene detto che la seconda opera, specialmente quando la prima ha ottenuto un gran successo, é spesso difficile da realizzare:

“Si dice che il secondo film sia il più difficile da realizzare, soprattutto quando il primo ha generato un riscontro positivo. Non sarà facile soddisfare le aspettative ora che l’asticella si è alzata ulteriormente. Come nella precedente esperienza faremo del nostro meglio per fare di più di quello che potremmo permetterci. Alla fine l’approccio produttivo sarà com’è stato con Jeeg… solo su una scala più grande.”

Freaks Out era previsto per il rilascio nei cinema il 22 ottobre 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso è stato posticipato al 16 dicembre 2020. Il film vede nel cast Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.