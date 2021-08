Free Guy – Eroe per gioco: Ryan Reynolds conferma il sequel

Ryan Reynolds ha dichiarato, in un post su Twitter, che Disney ha ufficialmente chiesto un sequel di Free Guy – Eroe per gioco.

Free Guy 2 si farà, parola di Ryan Reynolds

La notizia arriva tre giorni dopo una conferenza stampa alla quale ha partecipato CBR in cui il regista Shawn Levy ha affermato di avere già in programma un sequel. Levy ha anche detto che, se dovessero fare un sequel, si intitolerebbe Albuquerque Boiled Turkey. , aggiungendo che la battuta è comprensibile solo a chi ha già visto il film.

In quella stessa conferenza stampa, Reynolds ha condiviso la parte più difficile della realizzazione di Free Guy, dalla sceneggiatura al grande schermo, affermando che

“è difficile creare qualcosa che non sia basato su una proprietà intellettuale preesistente o un fumetto o un sequel . È molto impegnativo“.

Nel suo tweet, l’attore e produttore canadese afferma inoltre che

“Disney ha confermato oggi di volere ufficialmente un sequel“.

La notizia è accompagnata da una GIF tratta dal film che mostra il membro del cast di Free Guy Taika Waititi, regista, fra gli altri, di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2021

Free Guy è uscito in esclusiva nelle sale, in cui continuerà ad essere proiettato per soli 45 giorni, prima di passare a HBO Max, dove potrà essere fruito in streaming; in seguito, il film sarà disponibile anche su Disney+ Premier Access per via di di un accordo che precede l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

Diretto da Shawn Levy e basato su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn, Free Guy è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Fatevi una bella scorpacciata di film originali con Ryan Reynolds in formato home video rimpolpando la vostra collezione grazie ai tanti film presenti in questa ricca pagina su Amazon!