Free League Publishing: al lancio due nuovi manuali per Vaesen e MÖRK BORG!

È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing (nota ai più anche con il nome di Fria Ligan), dell’uscita sul mercato di Vaesen: A Wicked Secret & Other Mysteries e MÖRK BORG Cult: Feretory, due manuali dedicati rispettivamente ai giochi di ruolo horror carta e penna Vaesen – Nordic Horror Roleplaying e Mörk Borg.

L’uscita a sorpresa di questi due prodotti, che non era stata annunciata in alcun comunicato precedente (sebbene Nils Hintze, l’autore di Vaesen, ci avesse già accennato la cosa in anteprima durante l’intervista che gli abbiamo rivolto), è una delle tante novità che siamo sicuri si susseguiranno nei prossimi giorni, in occasione dello SPIEL.digital 2020, l’edizione digitale della celebre fiera dedicata al gioco analogico che si tiene annualmente nella teutonica città di Essen.

Ma vediamo più nel dettaglio questi due nuovi prodotti targati Free League Publishing:

Vaesen: A Wicked Secret & Other Mysteries

Vaesen: A Wicked Secret & Other Mysteries è un modulo d’avventure per l’acclamato gioco di ruolo Vaesen – Nordic Horror Roleplaying (di cui potete leggere la nostra recensione) in cui i personaggi viaggeranno per la Scandinavia di fine Ottocento tra gli orrori scaturiti dalle leggende, le fiabe e i miti nordici.

Questo manuale contiene ben quattro casi agghiaccianti su cui i giocatori dovranno indagare e che metteranno a dura prova le abilità dei personaggi. Tutti questi orribili misteri saranno giocabili singolarmente o come parte di una più lunga campagna, per tutti coloro che non desiderano altro che brividi nella loro vita. Tra le pagine del manuale sarà possibile trovare:

The Silver of the Sea: la morte di un predicatore conduce i personaggi nell’arcipelago roccioso occidentale, dove qualcosa di strano è in corso sull’isola di Wrecker.

A Wicked Secret: un viaggio nelle profonde foreste della Svezia settentrionale per indagare sulle voci di una bestia assassina che affligge un villaggio remoto. Quale antico male si nasconde in quel luogo?

The Night Sow: Benvenuti nella bellissima Mölle, una città sul mare conosciuta da molti come “il cuore del peccato”. E ora anche per un omicidio a sangue freddo.

The Song of the Falling Star: Un bambino maledetto, uno strano strumento e un aristocratico disperato. I giocatori viaggeranno ad Arensburg, sull’isola di Oesel, e scopriranno l’orribile verità su ciò che vi è accaduto.

MÖRK BORG Cult: Feretory

MÖRK BORG (di cui potete leggere la nostra recensione) è un album di musica doom metal trasformato in un gioco di ruolo, che colpisce con la forza di un flagello acuminato. Dotato di regole leggere, e un’ambientazione davvero pesante dal punto di vista emotivo, MÖRK BORG ha fatto incetta di premi agli ENNIE Awards 2020.

MÖRK BORG Cult: Feretory è un’espansione peccaminosa che saprà donare ancora più orrore alle anime perdute e sciocche in cerca di redenzione, del perdono o delle ultime ricchezze rimaste in un mondo in decomposizione.

MÖRK BORG Cult: Feretory includerà un generatore di mostri, nuove classi, tesori terribili come Il Calderone delle Menzogne e due nuove avventure: The Death Ziggurat e The Goblin Grinder. Questa espansione promette di essere una garanzia per far sprofondare i personaggi nella follia

Un bundle da paura

Essendo ormai prossima la festività che per tutti è ormai sinonimo di streghe, orrore e spiriti dei defunti, per celebrare questo duplice trionfo oscuro, Free League Publishing propone sul suo store online un bundle con cui è possibile acquistare entrambi i prodotti e uno sconto del 20% su entrambi i manuali base di queste linee editoriali; tale offerta sarà disponibile fino al giorno di Halloween.