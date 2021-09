Free League Publishing annuncia una partnership e un Kickstarter per il GdR Into the Odd.

È di oggi l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing (Fria Ligan) della collaborazione editoriale con Chris McDowall, autore del gioco di ruolo pluripremiato Electric Bastionland, per la nuova edizione di Into the Odd, il suo acclamato gioco di ruolo carta e penna fantasy e bizzarro.

La nuova edizione di Into the Odd di Chris McDowall vedrà grafica e illustrazioni di Johan Nohr (MÖRK BORG) e sarà stampato e distribuito da Free League Publishing (Tales from the Loop, The One Ring, Forbidden Lands…). Ci aspetta un gioco di ruolo leggero e pieno di gusto, un tuffo nell’horror industriale e nelle stranezze cosmiche.

È di oggi, anche l’annuncio del via della campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter di Into The Odd, per il finanziamento della produzione di questo gioco di ruolo e che è raggiungibile a questo link.

Into the Odd RPG

Bastion è l’unica città che conta. Nella sua era industriale, rappresenta il centro avvolto dal fumo dell’umanità, circondato da un mondo di orrori in agguato e interferenze cosmiche. I giocatori sono degli esploratori che sfidano luoghi troppo lontani per essere segnati sulle mappe e troppo antichi per essere ricordati dai registri. Queste spedizioni toccheranno il bizzarro, il meraviglioso e l’orribile, alla ricerca di ricchezze e di Arcani, misteriosi congegni dai poteri innaturali.

Into the Odd è stato sviluppato per essere semplice, veloce e decisivo. In qualità di esploratori, i giocatori faranno affidamento su una soluzione intelligente dei problemi e su un lavoro di squadra creativo piuttosto che su secchiate di punti ferita. Gli Arcani che potranno essere rinvenuti nelle spedizioni daranno accesso a strani poteri, che funzionano senza regole complesse. La vera abilità sta nell’usarli al momento giusto e nel modo giusto, piuttosto che semplicemente tirare punteggi alti con i dadi. Quando si tratta di superare ostacoli, la risposta di solito non è sulla scheda del personaggio.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina del relativo Kickstarter.

Free League Workshop

Into the Odd sarà pubblicato sotto il marchio Free League Workshop, la sotto-etichetta di Free League Publishing per quei giochi progettati esternamente e che Free League aiuta a stampare, pubblicare e distribuire. Into the Odd è il secondo titolo di gioco di questa etichetta, il primo gioco creato esternamente è stato MÖRK BORG.