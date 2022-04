Disney Plus sta deliziando i suoi abbonati con dei nuovi thriller e horror mozzafiato, come No Exit, di cui potete trovare, su queste pagine, le nostre recensione e intervista). Fresh si inserisce all’interno del medesimo genere, anche se parliamo di due storie molto diverse. Se volete avere un’idea un po’ più precisa dei toni del film, potete dare un’occhiata alla nostra recensione di Fresh. Fresh è disponibile per la visione in esclusiva su Disney Plus, come un film Star Original, a partire dal 15 aprile 2022.

In questo articolo troverete la video intervista e la versione testuale della nostra intervista alla regista di Fresh Mimi Cave e a Jonica “Jojo” T. Gibbs, attrice che nel film interpreta il ruolo di Mollie, la migliore amica della protagonista del film, Noa.

Fresh: l’intervista a Mimi Cave e Jonica “Jojo” T. Gibbs

Qui di seguito trovate la video intervista a Mimi Cave e Jonica “Jojo” T. Gibbs e a seguire la versione testuale.

La mia prima domanda è per la regista Mimi Cave: Fresh è un film di classe e allo stesso tempo molto esplicito e disturbante: quali sono state le difficoltà nel creare quest’atmosfera così carica di tensione?

Tutti conoscevano la storia e la sceneggiatura, per cui si sono preparati esattamente come me, per quanto riguarda le riprese delle scene, ma dovevo essere sicura che, sai, una delle cose su cui si basa il film è l’esperienza di Noa e Mollie, per cui penso che, per fare in modo che determinate cose fossero sgradevoli in modo appropriato, avevamo bisogno di percepire davvero la realtà dell’esperienza di Noa, per cui la maggior parte di questo risultato si deve al lavoro con Daisy e Jojo, per fare in modo che certe scene fossero realistiche, e che alcune conversazioni risultassero reali fra loro due, per quanto riguarda l’esperienza di Noa nella casa di Steven. Le sue reazioni erano genuine, in un certo senso non sembrano recitate, per cui credo che siano queste le cose che hanno conferito il giusto tono.

Ho notato i movimenti della telecamera nella casa di Steven ed è molto realistico: vediamo attraverso gli occhi di Noa, ed è qualcosa che percepiamo, guardando il film.

Grazie.

La mia seconda domanda è per Jojo Gibbs: Mollie è risoluta e va dritta al punto: come ti sei sentita nei suoi panni?

Ho amato il ruolo di Mollie. Credo che sia bilanciata: sa essere di supporto, ma anche diffidente. Hai bisogno di quegli amici che ti dicono cose che ti direbbe solo tua madre, perché a volte gli amici possono compiacerti e lasciarsi trasportare solo perché vogliono divertirsi, ma penso che tutti abbiamo bisogno di quegli amici. Io ho un amico così. Hai bisogno di un amico che dia sincero con te, perciò ho amato il ruolo di Molly.

Perciò ti rivedi un po’ in lei?

Certamente. Ho degli amici che si sono presi cura di me e amici di cui io mi sono presa cura. Al college avevo un grande gruppo di amiche. Era un’amicizia molto forte. Avevo anche tanti amici, ma l’amicizia con altre donne è speciale.

Grazie. Quali sono le fonti di ispirazione di Fresh?

Penso che l’ispirazione derivi semplicemente da esperienze molto reali. Naturalmente quelle del film non sono esperienze reali, ma ci sono molte allegorie e metafore a fatti reali, per cui penso che gran parte dell’ispirazione derivi dalle nostre vite reali. Abbiamo invitato gli attori e le persone a capo del dipartimento di regia a portare le proprie esperienze nel processo di creazione del film, e questa è una grande ispirazione. Per quanto riguarda altri film o altre forme d’arte, alcune sfumature possono ricordare un film, un certo tipo di musica ha ispirato una scena, o i dipinti che si trovano sulle pareti della casa di Steven, c’è un significato dietro ognuno di quei dipinti. Ci sono tante ispirazioni ovunque, e io ho cercato, in qualche modo, di costruire un mondo su più livelli, per quanto riguarda la sensibilità di ogni cosa.

Ho apprezzato molto il contrasto in alcune scene che sono davvero crudeli, ma vediamo Steven ballare e cantare. Apprezzo molto questo tipo di contrasti, per cui, di nuovo, grazie. Avevo bisogno di questo film!

È interessante vedere le reazioni delle persone, perché, sai, il tempismo è tutto. Penso che nel mondo stiano succedendo cose, al momento, che sono molto reali e molto spaventose, ed è stato il nostro mondo per gli scorsi due anni, e, stranamente, penso che i film e le storie abbiano fornito delle vie di fuga, anche quelle che sono un po’ disturbanti, perché c’è qualcosa che riguarda la catarsi. Vedere alcune cose sullo schermo ti permette di far fluire determinate emozioni attraverso il tuo stesso corpo, e penso che, stranamente, sia molto importante, e non ha importanza quale tipo di storia abbia questo effetto, l’importante è che ci sia qualcosa che dia emozioni.

Grazie mille, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Siete state molto gentili. Grazie di nuovo, avete fatto davvero un ottimo lavoro.

Grazie, Lucia, ciao!

