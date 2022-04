Fresh è il nuovo thriller a tinte horror targato Disney Plus. Il film racconta la storia di Noa (Daisy Edgar-Jones), una ragazza che ha avuto alcuni appuntamenti disastrosi e che, per questo, non crede più che incontrerà un bravo ragazzo con cui intraprendere una storia. Un giorno, però, incontra casualmente in un supermercato l’affascinante Steve (Sebastian Stan), un ragazzo piacevole e divertente. I suoi modi schietti e il bell’aspetto spingono così la sfiduciata Noa a non lasciarsi sfuggire l’occasione di rivederlo: quando lui, un po’ in imbarazzo, le chiede il suo numero, la ragazza decide di darglielo. Da quel momento, Noa e Steve iniziano a frequentarsi fino al giorno in cui lui le chiede di fare insieme una pazzia: trascorrere insieme un weekend romantico. Il luogo e la modalità di questo weekend saranno, a dir poco, una sorpresa!

Fresh: pochi personaggi e una costruzione minimale

Non potendo approfondire il plot di Fresh, per non rischiare di rovinarne i suoi snodi più peculiari oltre che per evitare il rischio spoiler, è bene subito chiarire che si tratta di una pellicola affascinante e inusuale realizzata con una costruzione minimale e pochissimi personaggi.

La sceneggiatrice di Fresh, Lauryn Kahn è una grande appassionata di horror, e il suo originale intento (riuscitissimo, per altro) era quello di scrivere un film che potesse piacere sia agli appassionati del genere che a coloro che non lo sono. Impresa non proprio semplicissima. Questo però ci fa capire che suscitare quella strana sensazione (di cui parleremo in seguito) legata alla visione del film era un intento voluto dalla sceneggiatrice fin dall’inizio.

Alla regia troviamo invece Mimi Cave. La regista è al suo debutto alla direzione di un lungometraggio, e la sua regia, che spesso segue i movimenti dei personaggi, aiuta gli spettatori, insieme a delle riprese particolarmente ravvicinate, a sentirsi parte integrante della scena e, quindi del racconto. E poiché stiamo parlando di un thriller horror, ciò significa che le sensazioni che proverete non saranno molto piacevoli: incredulità, tensione, paura, orrore, disgusto, senso di straniamento, il tuo accentuato proprio grazie al grande lavoro alla regia di Mimi Cave.

Fresh è un film per così dire minimale anche perché si svolge in poche location e anche perché vede la presenza di pochi personaggi. Ve li presentiamo brevemente.

Noa è interpretata da Daisy Edgar-Jones (Normal People), che riesce a conferirle quella caratterizzazione di ragazza timida, impacciata e delusa dalla vita che decide di non lasciarsi andare alla tristezza e di afferrare a piene mani la speranza che questa nuova storia con Steve possa concludersi con un lieto fine. Tuttavia, quando viene messa alle strette la nostra Noa rivela non solo di avere un carattere deciso e risoluto, ma anche di sapersi adattare a ogni situazione, soprattutto se questo serve a mettere in pratica un astuto piano da lei congegnato in precedenza. Il suo carattere gentile, poi, le permette di empatizzare facilmente con le persone. E proprio questa sua empatia si rivelerà poi vitale per lei, anche perché scoprirà di poter sfruttare questa sua dote a proprio vantaggio.

Steve è interpretato da Sebastian Stan (Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe – potete acquistare la collezione di 4 film degli Avengers qui su Amazon), che unisce molto bene il lato più spensierato, socievole e affabile a quello più misterioso e oscuro del suo personaggio.

Mollie è interpretata da Jonica T. Gibbs (Twenties) ed è una ragazza dal carattere decisamente più “combattivo” rispetto a Noa. Inoltre, dimostra anche di sapersi ingegnare, tratto che, vedrete, ha in comune proprio con Noa. Pochi altri personaggi gravitano attorno a questo nucleo fondamentale. Il fatto, poi, che l’intero film si svolga quasi esclusivamente all’interno di un’unica location amplifica ulteriormente il senso di impotenza e di claustrofobia provato dai personaggi.

Fresh: un film che non ti aspetti

Fresh è un film delicato e raffinato che non trascende mai nello splatter e che, anzi mostra poche scene del genere. Eppure, è assolutamente esplicito, e ci mostra più volte scene che possono risultare perfino disturbanti. Il tutto, però, sempre immerso in un’atmosfera calda, accogliente e incredibilmente raffinata. Il contrasto fra l’orrore della tematica trattata e dell’atmosfera suggestiva crea in Fresh un insieme decisamente straniante e spiazzante anche per spettatori più che rodati nella visione di horror di ogni sorta. In precedenza, però abbiamo detto che l’intento della Kahn era quello di creare un film che potesse piacere anche a chi non è avvezzo agli horror.

Ebbene, anche coloro fra di voi che non amano particolarmente il genere potranno gustarsi Fresh proprio grazie al clima disteso e alla quasi totale mancanza di scene sanguinolente, nonostante il fatto che siano più che esplicite. Ci rendiamo conto che sembra quasi un controsenso, ma non c’è altro modo per dirlo, senza scendere in dettagli della trama che preferiamo tralasciare per evitare di rovinarvi la visione di un film che è anche un thriller, lo ricordiamo: che gusto c’è a guardare un thriller se sai già tutto prima ancora di iniziare a vederlo?

Fresh affronta una tematica disturbante e che crea repulsione in un modo, però, che risulta molto gradevole alla vista: ambientazioni interne finemente rifinite, personaggi abbigliati in modo molto elegante, raffinate cenette al lume di candela. Il cortocircuito che si crea fra il racconto e il modo in cui è narrato è evidentissimo, stridente e, per questo, ammaliante. Inoltre, non va dimenticato che Fresh è anche un thriller, e anche in questo saprà soddisfarvi: a una prima parte leggera, spensierata e divertente se ne contrappone una seconda che mantiene la stessa forma leggera, spensierata e divertente, ma che cambia drasticamente nei contenuti, che diventano drammatici, stranianti, repulsivi, terrificanti.

Fresh si trasforma, quindi, da commedia romantica alla Notting Hill a thriller horror mozzafiato; non potendo fare paragoni con altre pellicole del genere per non svelarvi troppo sulla trama, possiamo comunque dire che l’atmosfera al cardiopalma che si respira a tratti in Fresh ricorda quella di un’altra recente uscita su Disney Plus: No Exit (su queste pagine trovate sia la recensione che la nostra intervista a due membri del cast del film).

Inaspettato, straniante, disturbante, appassionante, visivamente affascinante, Fresh è un thriller horror a tratti anche divertente, sarcastico e fresco, attuale. Brutale e delicatissimo allo stesso tempo, Fresh è un viaggio appassionante che sa stupire e che può essere fruito anche da coloro che non sono proprio avvezzi al genere horror. Fresh sarà disponibile per la visione in esclusiva su Disney Plus, dove verrà distribuito come un film Star Original, a partire dal 15 aprile 2022.

L’offerta di Disney Plus