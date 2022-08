Videogiochi e fumetti: tutti i film in uscita nel 2023 nel nostro agile calendario, in continuo e costante aggiornamento, con sinossi e trailer dove ovviamente disponibili. Essendo entrati ufficialmente nella seconda metà del 2022, iniziano a spuntare le prime date di uscita ufficiali dei film tratti da videogiochi e fumetti in arrivo nel 2023.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 15 febbraio

Il film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, diretto da Peyton Reed, arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Aquaman and the Lost Kingdom – 16 marzo 2023

Aquaman and the Lost Kingdom vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo film di Aquaman. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta. James Wan sta producendo il sequel insieme a Peter Safran, con David Leslie Johnson-McGoldrick che torna a scrivere la sceneggiatura.

Per quanto riguarda quello che dobbiamo aspettarci da Aquaman and the Lost Kingdom sono più elementi horror e nuovi mondi inesplorati, come confermato qualche tempo addietro dal regista James Wan, noto per i capolavori horror Saw, Insidious e The Conjuring. Non solo. Aquaman and the Lost Kingdom è fortemente ispirato a Terrore nello spazio 8 (Planet of the Vampires) un’avventura horror spaziale del 1965 che narra la storia di due navi che atterrano su un pianeta misterioso, ma i due equipaggi vengono posseduti da un male sconosciuto.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – 3 maggio

Diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà il 3 maggio 2023 nelle sale italiane. Nel film Marvel Studios l’amato gruppo di emarginati sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Spider-Man: Across The Spider-Verse Parte 1 – 2 giugno 2023

In Spider-Man: Across The Spider-Verse Parte 1 ritroviamo il nuovo Spider-Man, Miles Morales, e Ghost-Spider (Gwen Stacy) pronti a tuffarsi in una nuova avventura multidimensionale. In questo primo trailer fa inoltre la sua comparsa un personaggio molto atteso dai fan: Miguel O’Hara ovvero Spider-man 2099. Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. La sceneggiatura è firmata a 6 mani da Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham. Il film è prodotto da Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller, Christina Steinberg. Nel cast vocale fra gli altri Oscar Isaac (Spider-man 2099), Shameik Moore e Hailee Steinfeld (Ghost-Spider).

The Flash – 23 giugno 2023

The Flash è diretto da Andy Muschietti (IT) su una sceneggiatura firmata da Christina Hodson (Birds of Prey, Bumblebee) e sarà prodotto da Geoff Johns, Barbara Muschietti, Zack e Deborah Snyder. Il film dovrebbe adattare Flashpoint, evento a fumetti del 2011, ed è molto atteso dai fan non solo per la presenza di una nuova Supergirl, interpretata da Sasha Calle, ma anche per la presenza di ben due Batman ovvero Ben Affleck e soprattutto Michael Keaton che tornerà a vestire i panni del Cavaliere Oscuro dopo il cult del 1992 Batman Returns.

Eccovi il teaser trailer di The Flash:

Nel cast di The Flash figurano anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West (anche lei già apparsa in Zack Snyder’s Justice League), Maribel Verdú (Nora Allen), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry da giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso.

Blue Beetle – 18 agosto

Blue Beetle seguirà le vicende di Jaime Reyes, personaggio che ha debuttato nel 2006 sulla carta in Infinite Crisis #3 e ha ripreso il ruolo due numeri dopo. Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes trova il mistico Scarabeo che ha conferito all’originale Blue Beetle i suoi poteri e lo equipaggia con un’armatura aliena che gli conferisce numerose abilità, tra cui combattimento, forza potenziata e generazione di armi ed energia.

Concepito inizialmente come un’esclusiva per HBO Max, Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto 2023. Il film andrà quindi ad unirsi agli altri già annunciati della DC per il prossimo anno, ovvero The Flash e il sequel di Aquaman. Nel film Blue Beetle dovrà vedersela con Victoria Kord, interpretata da Susan Sharandon, e con Conrad Carapax noto come l’Uomo Indistruttibile, interpretato dalla star di Mayans MC Raoul Max Trujillo.