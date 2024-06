Offerta del 19% su un grandioso modellino LEGO di Super Mario

Ci sono davvero molti modellini LEGO divertenti e in continuo aggiornamento, ed è sempre entusiasmante vedere quando uno di essi viene scontato, specialmente su Amazon. Oggi sul portale è in offerta il set "Super Mario Il Potente Bowser", un kit di dimensioni generose e ricco di dettagli, inizialmente venduto a 269,99€ ma ora disponibile a soli 219,99€.

LEGO Super Mario - Il Potente Bowser, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LEGO Super Mario Il Potente Bowser è un regalo ideale per gli adulti che sono appassionati del mondo Nintendo o che amano immergersi in complessi progetti di costruzione. Questo set rende omaggio al famoso cattivo dei videogiochi Super Mario, Bowser, presentando un modellino 3D dettagliato e snodabile. Rappresenta una splendida aggiunta per coloro che desiderano un pezzo da esposizione unico nelle loro stanze o uffici, o per gli amanti dei LEGO alla ricerca di una sfida costruttiva affascinante che allude ai ricordi d'infanzia legati ai videogiochi.

Oltre a soddisfare il desiderio di nostalgia, questo set va incontro alle esigenze di interazione e gioco, grazie alla sua compatibilità con i set Starter Pack di LEGO Mario, LEGO Luigi e LEGO Peach, offrendo così un'esperienza di gioco ampliata e interattiva. Con una riduzione del prezzo da 269,99€ a 219,99€, è perfetto per gli adulti che cercano un'attività di costruzione capace di intrattenere, sia come progetto personale che come idea regalo per un caro amante dei personaggi classici Nintendo.

Dotato di braccia, gambe, mani e coda flessibili, oltre a una testa rotante e una bocca che si apre premendo un pulsante, questo modellino cattura la feroce essenza di Bowser in ogni dettaglio. Il modello include anche occhi rotanti e la capacità di "sputare fuoco" grazie a un lanciafiamme, per un realismo aumentato. Accompagnato da una piattaforma da battaglia con torri abbattibili e un blocco POW nascosto, il set invita a interazioni dinamiche con le figure di LEGO Mario, Luigi o Peach (vendute separatamente).

