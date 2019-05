Funko Pop! annunciati Theon Greyjoy e La Montagna

Annunciati due Funko Pop! dedicati ai personaggi di Game of Thrones (Il Trono di Spade), si tratta di Theon Greyjoy e La Montagna.

Collezionare i Funko Pop! può essere uno dei modi per tributare il vostro amore verso un certo personaggio, reale o di fantasia che sia.

La linea di vinyl figure ideata da Funko è talmente popolare, che le probabilità di non trovare il personaggio del proprio cuore sono davvero basse. Per rafforzare e arricchire le sue molte serie, Funko, continua a realizzare le sue creazioni ad un ritmo più che serrato, annunciando continuamente nuove uscite, che fanno la gioia dei collezionisti.

Tra gli ultimi personaggi rivelati troviamo due Pop! a tema Game of Thrones, si tratta delle figure di Theon Greyjoy e de La Montagna.

Entrambe le figure riproducono l’aspetto dei loro personaggi durante l’ottava stagione della serie tv. Il modello di Theon Greyjoy raffigura il personaggio con arco e frecce infuocate così come è apparso nel terzo episodio, mentre difendeva Bran Stark durante la Battaglia di Grande Inverno.

Il Pop! de La Montagna riproduce il personaggio in tutta la sua imponenza e mostruosità, mostrandosi senza elmo e rivelando l’aspetto da golem ottenuto grazie alle “amorevoli cure” di Qyburn. Per tenere fede al suo soprannome, la figure de La Montagna sarà alta circa 15 cm in modo da svettare con imponenza sugli altri personaggi.

I Funko Pop di Theon e de La Montagna non sono però gli unici modelli realizzati da Funko dedicati alla Battle of Winterfell. In precedenza erano stati presentati due Pop! di Jon Snow (uno in cui cavalcava il drago Rhaegal e uno con Lungo Artiglio sguainata), uno di Arya e uno dedicato al Re della Notte pugnalato al cuore.

I Funko Pop! di Theon, La Montagna, Arya e il Re della Notte saranno messi in commercio ad ottobre 2019, mentre i due dedicate a Jon arriveranno sugli scaffali dei rivenditori a novembre 2019.