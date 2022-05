Play Festival del Gioco 2022 non sarà solo al quartiere fieristico, ma l’edizione di quest’anno sarà diffusa anche all’interno della città di Modena e alcune località della provincia, dando vita al Fuori Salone di Play.

A partire da venerdì 13 maggio il Fuori Salone vedrà l’inizio di una serie di eventi e attività gratuiti di alto livello e ampio respiro, che coinvolgono direttamente i partner culturali del territorio, che culmineranno con la conferenza spettacolo con l’astronomo Luca Perri e il divulgatore scientifico Adrain Fartade.

Con il suo Fuori Salone Play punterà così ad accrescere l’ormai consolidato rapporto con il territorio del modenese, creando spazi giocosi e approfondimenti ludici in piazze, edifici storici, sale, biblioteche del centro storico e località della provincia.

Fuori Salone di Play: gli eventi dal 13 a 22 maggio

Venerdì 13 maggio

A inaugurare la serie di eventi complementari di Play Festival del Gioco 2022 sarà la storia a bivi di Lorenzo Trenti “Due di notte” che racconterà un’avventura dal punto di vista di un ladro e di una mummia. La storia potrà essere giocata in parallelo nella Biblioteca Delfini, dove si potrà giocare la storia dal punto di vista del ladro, e nella Biblioteca Crocetta, dove si potrà giocare la storia dal punto di vista di una mummia. L’allestimento di “Due di notte” sarà mantenuto per tutta la durata del Fuori salone di Play e terminerà il 22 maggio.

Lunedì 16 maggio

Alle 14:00 presso la sede dell’Azienda USL di Modena, si terrà “GiochiaMO: la comunità modenese si mette in gioco”, un momento di riflessione comune sul tema del gioco di comunità, volto a contrastare le ludopatie attraverso il gioco come elemento di socialità.

Martedì 17 maggio

Martedì 17 maggio (ma si replicherà anche giovedì 19) dalle 16:00 presso il Quartiere 3 di Modena ci sarà “Caccia alla bottega”, una caccia al tesoro per i ragazzi delle scuole elementari e medie in cui riscoprire le botteghe del quartiere.

Mercoledì 18 maggio

Dalle 17:00, da Modenamoremio (Piazza Roma) si trasformerà in una ludoteca con “Giochi in piazza, aspettando Play” dove si potranno provare gratuitamente giochi da tavolo.

Giovedì 19 maggio

Alle 14:00 presso il FEM – Future Education Modena si svolgerà il seminario formativo “L’uso di una corretta terminologia nel comunicare il gioco” rivolto ai giornalisti che desiderano acquisire gli strumenti adeguati per raccontare il mondo ludico.

Sempre giovedì 19 maggio e sempre sul tema del “gioco e linguaggio” a partire dalle 15:00 presso la Biblioteca Delfini di Modena si terrà la “Tavola esagonale” a cura dell’Università di Modena e Reggio Emilia e del suo Game Science Research Centre in cui verranno presentati i fondamenti cognitivi della creazione linguistica.Interverranno i game designer Kathryn Hymes e Hakan Seyalıoğlu, co-fondatori di Thorny Games e creatori di Dialect e Segni.

Venerdì 20 maggio

Venerdì 20 sarà una giornata incredibilmente densa di eventi per il Fuori Salone.

Alle 17:00, presso la biblioteca Delfini, si potrà giocare a “La Maledizione del Tesoro di Cortez”, un’esperienza investigativa a squadre con attori in costume e colpi di scena ambientate alla fine del XIX secolo.

Alle 18:00 presso la libreria Ubik di Modena il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro presenterà “Geniale. 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull’arte di vivere e pensare” il suo ultimo libro.

Alle 20:30 l’associazione Uno Critico Aps organizzerà una serata demo de “La notte eterna”, ambientazione per 5E, che potrà essere sostenuta a breve su Kickstarter.

Alle 21:00, presso la Biblioteca Delfini, si potrà partecipare a Playful Change, un campo giochi in quattro tempi, organizzato da Play Res e del Game Science Research Center. Si tratterà di un un laboratorio ludico esperienziale con giochi da tavolo, giochi di ruolo, improvvisazione teatrale e facilitazione teatrale.

Alle 21:30 di venerdì 20, presso Ludus Boardgame Club, si terrà la consueta Asta Tosta, con con i giochi più improbabili messi in asta.

Alla ludoteca comunale Barone Rosso di Fiorano Modenese, dalle 21:00 di venerdì 20 è previsto l’appuntamento con “Nati per giocare”, un fuori salone ludico con autori, associazioni, gamers e tanti giochi da tavolo, aperto a tutti gli appassionati.

Sabato 21 maggio

Il Fuori Salone culminerà sabato 21 maggio alle 21:00, presso la Chiesa San Carlo di Modena, con “Sia per Venere che per Marte…si parte?”, la conferenza spettacolo dell’astronomo Luca Perri e il divulgatore scientifico Adrain Fartrade.

“Sia per Venere che per Marte…si parte?” sarà una riflessione giocosa su un’eventuale esplorazione spaziale di Marte, missione che richiederà investimenti, ricerca e sviluppo, ma soprattutto idealismo, curiosità e voglia di spingersi dove nessun altro prima è mai giunto. Più che una sfida scientifica e tecnologica, dunque, è una sfida profondamente umana.

In un periodo di crisi planetaria, fra pandemie e emergenza climatica, bisogna anche soppesare le motivazioni di un tale sforzo. In un gioco sospeso fra ottimismo e cinismo, Luca Perri e Adrian Fartade (presenti anche in fiera a Play con un seminario sulla comunicazione scientifica) accompagneranno il pubblico alla scoperta delle due facce dell’esplorazione marziana e non solo, con lo sguardo rivolto all’insù ma i piedi ben piantati per terra.

