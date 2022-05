È arrivato il momento di parlare delle novità in uscita a Play Festival del Gioco 2022 e più precisamente le nuove uscite dei giochi da tavolo. Dopo aver dedicato spazio ai giochi da tavolo imperdibili, i cui rispettivi elenchi presentavano una selezioni di vecchi e nuovi titoli, questo articolo si concentrerà esclusivamente su tutti quei contenuti che saranno distribuiti (regolarmente o in anteprima) a partire dal primo giorno di Play.

Di seguito troverete la nostra lista in ordine alfabetico per editore. Vogliamo precisare che quanto riportato qui sotto potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti, qualora vi fossero nuovi annunci da qui all’inizio della manifestazione.

Giochi da tavolo, le novità in fiera

Asmodee

Asmodee Italia renderà disponibili un totale di otto novità e due ristampe. L’offerta di Asmodee si posiziona in modo trasversale, presentando una selezione di prodotti variegati e che si rivolgono a diverse tipologie di giocatori. Di seguito le uscite di Play 2022

Jamaica – The Crew (disponibile qui)

Stranger Things – Attack Of The Mind Flayers

Happy Little Dinosaurs

Throw Throw Burrito – Extreme Outdoor Edition (disponibile qui)

Ankh: Guardians Set (disponibile qui)

La Leggenda Dei 5 Anelli – La Maledizione Dell’onore (Romanzo) (disponibile qui)

Marvel Champions Lcg: Nova

Marvel Champions Lcg: Ironheart

Marvel Champions Lcg: Hulk (ristampa)

Streaking Kittens (ristampa)

Jamaica – The Crew sarà la nuova espansione per il gioco di navigazione Jamaica, che aggiungerà nuovi personaggi per rendere ancora più competitivo il gioco.

Happy Little Dinosaurs sarà un nuovo titolo umoristico ideato da Exploding Kittens, mentre Throw Throw Burrito – Extreme Outdoor Edition trasporterà all’aperto la follia di Throw Throw Burrito.

Ankh: Guardians Set sarà una nuova espansione per Ankh, in cui sarà possibile trovare nuovi guardiani per ampliare l’esperienza di Ankh.

Anche il gioco di carte Marvel Champions sarà presente a Play con l’uscita del set dedicato a Nova e Ironheart e la ristampa di quello di Hulk.

Concluderanno la lista di novità il nuovo romanzo di La Leggenda Dei 5 Anelli e la ristampa delle Streaking Kittens.

Cranio Creations

Solo due novità per Cranio Creations, che si presenterà a Modena con Capi Spedizione, la nuova espansione di Le Rovine Perdute Di Arnak, e il gioco cooperativo Carnival Zombies.

Capi Spedizione espanderà il gioco base con 6 Capi Spedizione (ognuno con abilità uniche), 2 nuovi templi da esplorare, 18 nuovi oggetti, 12 nuovi misteriosi artefatti, nuovi assistenti, guardiani, siti archeologici e tanto altro ancora.

In Carnival Zombies dovrete sopravvivere all’invasione zombie di Venezia. Il gioco offrirà più di 500 ore di gioco, 3 Livelli di difficoltà, 1 Modalità campagna con 5 finali, 4 Scenari e 10 Boss finali

dV Games

dV Games presenterà il party game Say Anything, il nuovo Deckscape Nel Paese Delle Meraviglie e La Morte Bara A Carte, un nuovo caso di Decktective

In Say Anything i giocatori si sfideranno con fantasiose risposte, che dovranno essere indovinate dagli altri giocatori.

Nel Paese Delle Meraviglie sarà un’escape room da tavolo ambientata nell’iconico Paese delle Meraviglie e sarà caratterizzata da quella vena un po’ folle che definisce l’opera di Lewis Carroll.

Per finire, l’ultimo arrivato della serie Decktective sarà ambientato a Las Vegas nel 1955 durante una riunione della malavita locale.

Fever Games

Una sola novità per Fever Games, che a questa Play si presenterà con Architetti Del Regno Occidentale: L’epoca Delle Meraviglie, la nuova espansione di Architetti Del Regno Occidentale.

In questo nuovo capitolo della saga di Shem Phillips bisognerà costruire cinque gloriosi monumenti per abbellire la città, che potranno essere costruiti solo dagli architetti più capaci e con gli agganci migliori.

GatesOnGames

21 Giochi Minuti, sarà una vera e propria biblioteca ludica portatile. Questo titolo nasce grazie alla collaborazione dell’editore con il portale Recensioni Minute, che ha ideato questo particolare formato: una scatola contenente ben 21 giochi differenti, che vi condurranno in un tour alla scoperta delle diverse meccaniche distintive come ad esempio draft, gestione della mano, gestione delle risorse, esplorazione e tanto altro ancora.

Ghenos Games

Cinque frecce all’arco di Ghenos Games, che porterà a Play i seguenti titoli:

Race For The Galaxy

Race For The Galaxy: Rischio Calcolato

Fjords

Fire & Stone

Sound Box

Race For The Galaxy e l’espansione Race For The Galaxy: Rischio Calcolato saranno due proposte riservate ai giocatori più esperti. In questi due titoli bisognerà sviluppare la propria civiltà galattica tenendo conto di moltissime variabili e impostando la corretta strategia di gioco.

Fjords vi trasporterà in Norvegia, dove vi darete battaglia per la supremazia del proprio clan. Fjords sarà un gioco di piazzamento tessere in cui lo scopo sarà quello di conquistare più terre degli altri.

Fire & Stone vi vedrà catapultati durante l’età della pietra alle prese con la guida di una tribù nel viaggio dall’Africa verso il resto del mondo. Si tratterà di un gioco di piazzamento lavoratori caratterizzato da una componente di casualità che permetterà a ogni partita di essere sempre diversa dalla precedente.

Il cooperativo Sound Box vi metterà alla prova con una sfida sonora: occorrerà riuscire a riconoscere una serie di suoni individuali, mentre vengono riprodotti contemporaneamente.

Giochix.It

Giochix.It presenterà come uniche novità lo strategico Trinidad Deluxe e il gestionale Zapotec.

Trinidad presenterà un ventaglio di meccaniche di gioco (Influenza dell’area, movimento della griglia, piazzamento tessere, votazioni e piazzamento lavoratori, tra le altre) che negli anni lo hanno reso un titolo davvero apprezzato.

Per fugare ulteriori dubbi sull’edizione Deluxe, Giochix.It, ha annunciato che sarà disponibile soltanto in quantità limitata soltanto durante la fiera.

In Zapotec sarete chiamati a costruire templi, coltivare campi di grano e costruire villaggi nelle tre valli che circondano la capitale, per generare le risorse necessarie. Il gioco avrà una durata di cinque turni, al termine dei quali chi avrà il maggior numero di punti avrà vinto la partita.

Little Rocket Games

Le novità di Little Rocket Games saranno piuttosto variegate e abbracceranno diversi target e fasce d’età. Di seguito la lista delle novità:

Beast

Creature Comforts

Hidden Leaders

Siege Of The Eternal Night

Rolling Village

Speedy Ants

Cakes!

Swordcrafters

Beast è stato annunciato come la novità a sorpresa dall’editore: si tratterà di un gioco di deduzione horror fantasy.

In Creature Comforts guiderete alcuni animali del bosco durante l’anno con lo scopo di accumulare provviste per riuscire a superare l’inverno.

In Hidden Leaders, assumerete il ruolo di uno dei sei leader in un gioco di alleanze e bluff, dove regneranno tensione e solo le menti più fini riusciranno a trionfare sugli altri.

Per gli amanti dei titoli Roll & Write ci saranno invece Siege Of The Eternal Night e Rolling Village, mentre per i più piccoli ci saranno Speedy Ants, Cakes! e Swordcrafters.

MS Edizioni

Sul fronte giochi da tavolo potrete trovare allo stand MS Edizioni quattro nuovi titoli:

Root: Il Bosco Meccanico

Root: Kit Del Vagabondo

Claim: Rinforzi Magia

Claim 2

Seconda Chance

Sherlock: Serie Medioevo

Root: Il Bosco Meccanico, una nuova espansione di Root, consentirà ai giocatori di sfidare quattro nuove fazioni. Le nuove fazioni antagoniste non saranno l’unica novità, infatti Il Bosco Meccanico potrà essere giocato anche in modalità cooperativa. Insieme alla nuova espansione ci sarà anche il Kit Del Vagabondo, un accessorio che conterrà nuove pedine e altri componenti per Root.

Claim: Rinforzi Magia sarà la nuova espansione di Claim o Claim 2, che aggiungerà al gioco le nuove fazioni di Maghi, Druidi e Mutaforma. L’espansione sarà accompagnata anche dall’uscita di Claim 2, il sequel di Claim, che espanderà il numero di giocatori a quattro e introdurrà ulteriori cinque fazioni. Sia per Claim: Rinforzi Magia che per Claim2 sarà possibile utilizzare le carte combinandole con qualsiasi titolo del franchise.

Seconda Chance – Nuova Edizione, sarà la riedizione a colori del puzzle game di Uwe Rosenberg.

Per concludere durante Play sarà disponibile anche Sherlock: Serie Medioevo, che arricchirà la serie Sherlock con tre nuovissimi casi ambientati nel medioevo

Pendragon Game Studio

Pendragon Game Studio porterà a Play due novità connesse alla presenza di Ignacy Trzewiczek, autore di Detective e First Martians: Detective: Agenti A 4 Zampe e il saggio Giochi Da Tavolo Che Raccontano Storie.

Detective: Agenti A 4 Zampe sarà una nuova espansione per Detective. In questa nuova avventura gli investigatori ricorreranno all’aiuto di amici animali per risolvere i casi.

Giochi Da Tavolo Che Raccontano Storie sarà un libro che raccoglierà gli articoli sul gioco scritti dal game designer, offrendo così il suo particolare punto di vista sul mondo del gioco e quello del game design.

Playagame Edizioni

Anche per Playagame Edizioni una sola nuova uscita: il gioco in scatola con carte Riftforce. Riftforce sarà un gioco di combattimenti basato interamente sulle sinergie tra le diverse carte e in cui occorrerà impostare la propria strategia in base alle carte che si pescheranno durante la partita.

Raven Distribution

Nel comparto giochi da tavolo di Raven avremo una sola novità: il gioco di set collection Ex Libris.

In Ex Libris dovrete collezionare, come è facile immaginare, preziosissimi tomi allo scopo di diventare Gran Libraio del villaggio. Per ricevere la prestigiosa carica bisognerà pianificare bene le proprie mosse in modo da superare la severa l’ispezione ufficiale che valuterà la bellezza delle varie biblioteche. Si riceveranno punti per l’ordine alfabetico, la stabilità degli scaffali, le opere più rinomate e la varietà di contenuti.

Studio Supernova

Le uscite previste da Studio Supernova saranno due: Universal Rule e Il Gioco É Tratto – Terza Scatola

In Universal Rule, gioco 4x di conquista spaziale, vi vedrà impegnati alla conquista dello spazio, ma con una particolarità: il gioco avrà una durata incredibilmente veloce! Oltre a contenere il gioco base questa localizzazione conterrà anche le due espansioni (Second Wave e Singularity) e i segnalini Credito.

Il Gioco É Tratto – Terza Scatola conterrà 10 nuovissimi giochi di calcolo, logica e matematica ideati da alcuni degli autori più brillanti di giochi.

Play Festival del Gioco 2022: le guide

Potete recuperare le nostre guide su Play Festival del Gioco 2022 di seguito: