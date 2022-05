Librigame novità in uscita per Play Festival del Gioco 2022, quali sono? Abbiamo scandagliato gli annunci delle case editrici per scoprirlo e redigere una lista di tutti quei titoli che saranno distribuiti (regolarmente o in anteprima) a partire dal primo giorno di Play.

Di seguito troverete la nostra lista in ordine alfabetico per editore. Vogliamo precisare che quanto riportato qui sotto potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti, qualora vi fossero nuovi annunci da qui all’inizio della manifestazione.

Librogame: le novità a Play Festival del Gioco 2022

Acheron Books

Sette Eoni in Tibet sarà un nuovissimo librogame, ambientato nell’ucronia di Fascisti da Yuggoth, antologia di racconti weird horror che immagina cosa sarebbe potuto succedere all’Italia fascista se avesse scoperto e sfruttato gli innominabili segreti di Yuggoth per il dominio del mondo.

In questo librogame interpreterete la partigiana Giovanna Mezzanotte, la quale è riuscita ad infiltrarsi in un misterioso laboratorio in cui si stanno sondando i segreti di un’antica città aliena.

Dracomaca Game Studio

Chicken Crimes: Il Mistero Del Dom Gallignon è un titolo investigativo, realizzato in collaborazione con Detective Gallo e Footprints!

In questa nuova avventura dovrete assistere il Detective Gallo per risolvere un intricato mistero che ruoterà attorno al furto di una bottiglia di vino pregiato.

GatesOnGames

Sul fronte librigame GatesOnGames proporrà Makhtum: il risveglio, primo volume di una collana breve dai toni fantascientifici e distopici, ideata da Luigi Bigio Cecchi (Drizzit).

In Makhtum: il risveglio vi ritroverete in una stanza asettica e senza uscite, ma con moltissime domande: chi siete? Come uscirete da questa stanza e cosa vi aspetta là fuori?

Little Rocket Games

Il Lupo del Maine, di Maurizio De Angelis, racconterà di Simon, un uomo gracile ma molto testardo, che cela in sé desideri oscuri e una grande furia omicida.

Il librogame sarà strutturato come un diario a bivi, in cui ripercorrerete i diversi omicidi di Simon, il Lupo del Maine, al fine di ricostruire la sua storia personale.

MS Edizioni

La nuova uscita di MS Edizioni sarà Malacarne, primo volume della collana Memoriæ.

La principale particolarità di questo librogame sarà la presenza del cosiddetto Memoriæ System, un sistema di gioco che vi permetterà di influenzare gli eventi del passato del protagonista, in modo da influire in modo significativo sulla storia e il futuro di questo personaggio.

Officina Meningi

Per i fan del barbaro Conan, immortale personaggio di Robert E. Howard, è in arrivo The Conan Gamebook, un’opera corale fedelmente ispirata ai racconti originali di Conan.

The Conan Gamebook sarà un’antologia a bivi basata su alcuni dei racconti più iconici, come La torre dell’elefante, Il palazzo dei morti, Il Dio nell’urna, Gli intrusi a palazzo e La figlia del re dei ghiacci.

L’antologia è stata realizzata grazie alla collaborazione di Antonio Costantini, Andrea Tupac Mollica, Alberto Orsini, Lorenzo Trenti e Valentino Sergi ed è arricchita dalle illustrazioni di Francesco Corli e Marco Sada.

Raven Distribution

Raven Distribution avrà una novità anche nel comparto librogame per la sua Vincent Books, si tratterà della ristampa in una nuovissima edizione de Il Regno dell’Ombra, il primo volume della storica collana di EL Oltre L’incubo.

La nuova edizione de Il Regno dell’Ombra presenterà un’illustrazione di Alberto Dal Lago, già autore della maggior parte delle copertine di Vincent Books, e illustrazioni interne di Francesco Biagini.

