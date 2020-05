G.I. Joe, Paramount lavora al quarto film

Paramount Pictures e Hasbro hanno deciso di portare avanti la loro collaborazione per dare vita al quarto film di G.I. Joe, serie cinematografica ispirata all’omonimo set di giocattoli. Gli Studios sono in contrattazione con gli scrittori Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, autori di Race – il colore della vittoria, per la stesura del copione.

Si tratterà di un sequel di Snake Eyes: G.I. Joe Origins – in uscita questo ottobre –, il quale sarà a sua volta un reboot che mira a rilanciare un brand cinematografico che sembrava ormai arenatosi e defunto. Pur avendo accumulato $678 milioni al box-office, i due lungometraggi originali sono stati stroncati dalla critica e, peggio ancora, non sono riusciti ad ammaliare una nuova generazione di consumatori.

Nel week-end del lancio di G.I. Joe: La Vendetta, solo un quarto del pubblico era composto da under-25, una statistica pesante riconfermata anche dal fallimento della conseguente serie animata, G.I. Joe: Renegades. Considerando che l’obiettivo principale del brand è sempre stato quello di vendere giocattoli Hasbro e merchandising, l’investimento di Paramount si era dimostrato meno interessante di quanto preventivato.

La mancata fidelizzazione delle nuove generazioni è probabilmente legata a una diversa percezione dell’intrattenimento e della guerra, per questo motivo Snake Eyes: G.I. Joe Origins e il suo sequel altereranno profondamente l’atteggiamento del cartoon a cui i giocattoli si accompagnavano negli anni ’80. Stando alle parole di Simon Waters, vice presidente senior di Hasbro, verrà adottato un “approccio Millennial” più in linea con i gusti moderni.

L’intenzione di Paramount sarebbe comunque quella di approfittare di questo nuovo inizio per balzare sul carro degli universi cinematografici espansi, unendo G.I. Joe ad altri quattro prodotti Hasbro: Micronauts, Visionairies, M.A.S.K. e ROM. Ovviamente continua a essere ventilata l’idea che a questi possa aggiungersi anche Transformers, un sogno che i produttori di G.I. Joe portano avanti da tempo, ma che non sembra essere destinato a realizzarsi nel prossimo futuro.