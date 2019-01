Game of Thrones 8: online il primo promo e la data di uscita

Nel corso della nottata, HBO ha diffuso in rete quello che è il primo promo ufficiale per l’ottava, e ultima, stagione di Game of Thrones, corredando il tutto con una data di uscita ufficiale per la serie!

Game of Thrones, quindi, tornerà in TV il prossimo 14 aprile, segnando la fine di una delle più seguite e amate serie TV degli ultimi anni, a dir poco seminale per la nuova concezione del serial televisivo ed annessi investimenti economici.

Per ciò che concerne il video, si tratta semplicemente di un character promo, ovvero un filmato promozionale atto a creare hype, e riguardante la casata degli Stark (chissà che non ne vengano fuori altri dedicati anche alle altre fazioni coinvolte a questo punto).

L’ottava stagione si baserà su quello che è ormai un acceso scontro tra gli Stark sotto il cui vessillo sono radunati non solo la Daenerys Targaryen ma anche i due Lannister Jaime e Tyrion contro Cersei, la Regina vedova ormai completamente fuori controllo nel suo desiderio di potere e vendetta.

Sullo sfondo, intanto, l’esercito di non-morti del Re della Notte ha sfondato la Barriera, pronto a invadere Westeros per distruggerne ogni traccia di vita, forte dell’arruolamento tra le proprie fila di uno dei draghi della Kaleesi Daenerys, mentre sul mondo è ormai calato un gelido inverno a presagio di quella che potrebbe essere la fine della civiltà.

Prodotto da HBO, e in arrivo in anteprima su Sky, Game of Thrones finirà quindi ben prima che il suo autore, George R.R. Martin possa chiudere il suo ciclo narrativo, ancora in corso d’opera e con un nuovo libro che dovrebbe arrivare quest’anno. Forte di un successo planetario, HBO ha già da tempo annunciato di essere a lavoro su altre serie relative al brand, partendo innanzitutto con uno spin-off (senza titolo per ora) ambientato molto prima degli eventi i corso.