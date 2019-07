Game of Thrones: concluse le riprese dell’episodio pilota del prequel

Le riprese dell'episodio pilota del prequel di Game of Thrones si sono concluse, e il presidente di HBO è entusiasta del risultato.

Dopo un finale che ha scontentato e fatto discutere molti, Game of Thrones torna a far parlare di sé. Le riprese dell’episodio pilota del prequel sono terminate, con grande soddisfazione di HBO.

Girato prevalentemente in Irlanda del Nord, “The Long Night” (questo il titolo provvisorio del prequel de Il Trono di Spade), ha concluso le riprese dell’episodio pilota. Lo comunica il Presidente della Programmazione HBO Casey Bloys che durante una sessione del presstour dei Television Critics Association (CTA), ha speso parole entusiaste su ciò che ha visto: “Le riprese si sono concluse” rilanciando con orgoglio, “E ciò che ho avuto modo di ammirare fino ad ora, sembra davvero bello, il cast coinvolto è fenomentale.”

Ma di cosa parlerà il prequel di Game of Thrones? Lo stesso Bloys a riguardo ha risposto: “A questo punto della produzione, non ho altro da aggiungere… ma a breve, dovrebbero trapelare nuove informazioni.” Tutto ciò che sappiamo in merito all’ambientazione e ai suoi protagonisti lo dobbiamo all’autore dei romanzi originali a cui la serie madre si è ispirata, George R.R. Martin. Il prolifico autore (ricordiamo che la creatività di Martin ormai spazia dai libri alla TV, fino a toccare anche anche cinema e videogames) aveva infatti dichiarato: “Oggi abbiamo raccontato dei Sette Regni di Westeros, perché erano sette i regni al tempo della conquista di Aegon, tuttavia se torni più indietro nel tempo scoprirai che ce n’erano nove, e prima ancora dodici… e molto, molto prima c’erano un centinaio di regni -alcuni dei quali, davvero piccoli- ed è questa l’era che racconteremo.” E se siete appassionati di fantasy, preparatevi ad un mondo dove la scintilla della magia è più luminosa che mai: “Non solo draghi, anche tanti, tantissimi metalupi, mammuth… e ovviamente gli Estranei. Era un’altra età, e gli uomini erano solo una delle tante creature che popolavano questo mondo.”

Nel cast della serie troviamo Naomi Watts, Josh Whitehouse, Toby Regbo, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbel Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Marquis Rodriguez. John Simm, Richard McCabe, John Heffernan e Dixie Egerickx.

La serie dovrebbe debuttare tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.