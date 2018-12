Game Of Thrones stagione finale, i teaser rivelano qualcosa sulla trama?

L’Inverno sta arrivando. Il celebre motto di Casa Stark è quanto mai attuale, non soltanto perché il freddo è davvero arrivato sulle nostre case, ma perché il momento dell’esordio sul piccolo schermo della stagione finale di Game Of Thrones si avvicina, sebbene ad aprile 2019 manchino ancora diversi mesi. Per celebrare questo avvicinamento HBO, il canale TV che realizza lo show, ha diffuso un teaser trailer. Niente di ché per il momento, non c’è una sola scena, né voci off o altro. Solo qualche immagine astratta in computer grafica degli animali simbolo delle varie famiglie e un po’ di musica. Eppure a un occhio più attento e malizioso potrebbe già fornire qualche indicazione.

Ciò che vediamo, sostanzialmente, è ghiaccio, e poi fuoco, diffondersi sulla nota mappa di Westeros resa famosa dalla sigla di apertura della serie TV. Ghiaccio e fuoco ovviamente stanno a simboleggiare da un lato l’esercito dei non morti guidato dagli Estranei e dall’altro i draghi di Daenerys che tenterà di sconfiggerli.

Niente di nuovo fino a qui, se non fosse che il loro avanzamento coinvolge anche i simboli delle tre casate ancora in corsa per conquistare il Trono di Spade: il metalupo simbolo degli Stark, il drago dei Targaryen e il leone di casa Lannister. Ma mentre i primi due sono ghermiti dal ghiaccio il terzo brucia nel fuoco: un indizio sul destino delle tre casate?

Come se non bastasse inoltre HBO ha diffuso anche un secondo trailer, più generico, che riguarda tutte le nuove stagioni delle varie serie prodotte dall’emittente, in cui mostra per ciascuna di esse brevi spezzoni di scene inedite. Ebbene per quanto riguarda GoT ci viene proposto l’atteso ricongiungimento tra Jon Snow e la sua sorellastra Sansa Stark. Si tratta di un incontro tutt’altro che tenero, soprattutto a causa dello sguardo non visto di Sansa durante l’abbraccio, che sembra fissare un punto distante in un mix tra preoccupazione e durezza: la lady di Grande Inverno sa qualcosa che noi non sappiamo sul destino di Jon Snow, magari attraverso le rivelazioni di suo fratello Bran Star, alias il Corvo con Tre Occhi? O c’è sotto dell’altro? Ci vorranno ancora quattro mesi per scoprirlo.