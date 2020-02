Gavin Norman presenzia al NeedCon

Per prepararsi al lancio della localizzazione italiana di Old-School Essentials, Need Games invita al NeedCon l’autore dello stesso, Gavin Norman. Old-School Essentials, come si intuisce già dal titolo, è un gioco che attinge nostalgicamente dall’immaginario dei GdR del passato, ma strutturandolo su regole snelle e immediate. Un Dungeon&Dragons accessibile anche al pubblico meno formato.

«Nel nostro catalogo mancava un titolo Old School, e non appena abbiamo visto OSE, e la sua totale compatibilità con tutti i moduli B/X [Basic/Expert Fantasy Adventure Game, n.d.r.] ce ne siamo innamorati, siamo tornati indietro nel tempo e lo abbiamo voluto a tutti i costi», dichiarano dagli uffici Need Games.

NeedCon, quest’anno ribattezzato NeedPunk in onore dell’uscita di Cyberpunk Red, è la convention annuale di Need Games ospitata dalla Casa dei Giochi a Milano. L’evento è accessibile a tutti, master e giocatori, neofiti e veterani, chiunque sia ansioso di sperimentare nuove avventure e nuovi manuali della linea editoriale Need Games, insomma. Sono previste intense sessioni per i seguenti giochi di ruolo:

7th Sea

Avventure nella Terra di Mezzo

The Witcher

Journey To Ragnarok

Vampiri: La Masquerade V5

Warhammer Fantasy Roleplay 4e

La Leggenda dei Cinque Anelli GDR 5e

Mana Project Studio – Historia

Lex Arcana RPG

Tails of Equestria: My Little Pony

CYBERPUNK

Se volete gestire una partita in prima persona, nessun problema, basta avvisare gli organizzatori dell’evento compilando il modulo che trovate sul sito ufficiale di Need Games! Le porte apriranno in Via Sant’Uguzzone, 8 il 22 febbraio 2020 alle 10.00. Alle 15.00 verrà fatta una presentazione di Old-School Essentials e dalle 15.30 alle 19.00 ci sarà una sessione arbitrata dallo stesso Gavin Normann. Sarà un’occasione unica per collaudare sul campo Old-School Essentials, titolo che verrà distribuito in esclusiva da Asmodee Italia solamente a partire da settembre 2020.