Gemini Saga 1/4 annunciato da Kids Logic

Kids Logic presenta la prima statua dedicata ad un cavaliere d’oro con il personaggio di Gemini Saga per la sua linea di statiche in scala 1/4. La statua, costituita da vari materiali come resina, pvc e metallo e alta ben 50 cm, sarà inoltre dotata di una basetta capace di riprodurre suoni direttamente dalla serie animata.

Gemini Saga è un personaggio della mitica serie di Saint Seiya “I Cavalieri dello Zodiaco”, è stato il primo Gold Saint ad essere introdotto introdotto nella storia insieme a Leo Aiolia. Saga viene spesso descritto dagli altri personaggi come un individuo dotato della gentilezza di un angelo ma con l’oscurità di un demone. Questa ambivalenza ha finito per creare una doppia personalità: una buona estremamente fedele ad Athena, e una malvagia che ne mantiene il controllo per la maggior parte del tempo che ha finito per uccidere il precedente Gran Sacerdote e usurparne il posto in segreto facendo di lui l’acerrimo nemico del primo arco narrativo di Saint Seiya ovvero, la scalata delle dodici case del Grande Tempio.

La statua di Gemini Saga proposta da Kids Logic sarà un prodotto estremamente dettagliato composto da più materiali, dalla resina al metallo, un autentico “Must Have” per uno dei più potenti tra i Cavalieri d’Oro che ritrae il personaggio nella sua classica posa intento a lanciare il suo colpo più letale “Esplosione Galattica”. Particolare cura sarà data al movimento dei capelli e del mantello che creeranno l’illusione della dinamicità nonostante parliamo di una statica. La basetta, anch’essa finemente curata nei dettagli e rappresentata come una porzione di pavimento sgretolato, sarà dotata di uno speaker in grado di riprodurre suoni e musiche direttamente dalla serie animata.

La Statua di Gemini Saga è la seconda che Kids Logic dedica a Saint Seiya dopo la bellissima Athena in armatura e sarà presto in preordine. Al momento non conosciamo dettagli sul prezzo ma dato il peso – oltre i 15 Kg e la tiratura a soli 300 pezzi al mondo – non ci aspettiamo che possa essere un prodotto per tutte le tasche, quindi se siete “pazzi” per questo ambiguo quanto affascinante personaggio vi consigliamo di mettere mano ai vostri risparmi fin da ora.