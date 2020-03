Get Back, il documentario sui Beatles, uscirà a settembre

Get Back, il documentario sui Beatles, diretto da Peter Jackson uscirà a settembre. La Walt Disney Studios ha acquisito i diritti per la distribuzione mondiale del nuovo progetto documentaristico del regista di The Hobbit.

Non è la prima volta, infatti, che Peter Jackson lavora coi documentari; il successo del documentario sulla Prima Guerra Mondiale, They Shall Not Grow Old (presentato alla Festa del Cinema di Roma), l’ha spinto ad approcciarsi a un argomento piuttosto ben conosciuto dal pubblico, infatti questa è la volta di The Beatles: Get Back.

Il documentario presenterà filmati inediti sui Beatles, tratti da centinaia di ore di girato, filmati nel 1969 per l’album Let It Be, con materiale aggiuntivo della loro ultima esibizione dal vivo in cima all’ufficio dell’etichetta Apple Corps a Savile Row.

Bob Iger, il presidente esecutivo della Disney, ha dichiarato che nessuna band ha avuto l’impatto dei Beatles sul mondo e ha continuato a parlare di Get Back con toni entusiasti:

Get Back è un posto in prima fila nei meccanismi interni di lavorazione di questi geniali artisti in un momento fondamentale della storia della musica, i filmati sono stati restaurati in modo così spettacolare che sembrano scene girate oggi. Sono un grande fan dei Beatles, perciò sono felice che la Disney condivida lo straordinario documentario di Peter Jackson con tutto il mondo.

Peter Jackson dal canto suo ha rivelato che lavorare a Get Back è stata una bellissima scoperta, come essere una “mosca sul muro” presentementre la più grande band del mondo creava un capolavoro come l’album Let it Be. Anche Paul McCartney e Ringo Starr si sono detti felici nel sapere che il progetto sia stato preso tra le mani del regista neozelandese.

McCartney si è espresso così:

Sono felice che Peter abbia scavato nei nostri archivi per mostrare al pubblico la verità sulla registrazione di Let it Be. Si percepisce l’amore e l’amicizia che c’era tra noi del gruppo e mi ricorda quanto sia stato bello quel tempo trascorso assieme.

Invece Ringo Starr ha aggiunto:

Non vedo l’ora di vedere questo film, Peter è stato fantastico a visionare tutto il nostro materiale. C’erano ore e ore in cui noi Beatles semplicemente ridevamo e facevamo musica, ma non tutta come le versioni definitive venute fuori in seguito nell’album. C’era molta gioia e penso che Peter sia riuscito a renderlo visibile. Una versione di Let it Be piena d’amore e di pace, come eravamo durante quel periodo.

Let it Be è stato l’ultimo album dei Beatles e ci chiediamo se il documentario di Jackson mostrerà un lato tutto nuovo, lontano da quel clima di malumore e risentimento di cui molti hanno parlato durante l’ultimo periodo dei Fab Four.

The Beatles: Get Back, presentato da The Walt Disney Studios in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. il 4 settembre nelle sale americane. Rimaniamo in attesa di una data italiana.