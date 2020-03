Ghost in the Shell: SAC_2045 – trailer italiano e data di uscita su Netflix

Netflix ha diffuso il trailer finale italiano e confermato la data di uscita di Ghost in the Shell: SAC_2045, la serie in CGI ispirata a Ghost in the Shell il seminale manga cyberpunk di Masamune Shirow.

Ghost in the Shell: SAC_2045, che sarà composta da due stagioni da 12 episodi ciascuna, debutterà su Netflix il prossimo 23 aprile.

Questa la sinossi:

Nel 2045, dopo il crollo del capitalismo mondiale, la squadra d’élite giapponese Sezione 9 incomincia a condurre operazioni contro i crimini informatici.

Eccovi il trailer finale:

Ghost in the Shell: SAC_2045 è prodotta da Studio I.G e Sola Digital Arts. La regia è affidata a Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D) che hanno già lavorato in coppia per la serie di Ultraman; Nobuko Toda (Sweetness & Lightning, The case files of Jeweler Richard) e Kazuma Jinnouchi (Busou Shinki: Moon Angel) si occuperanno della colonna sonora, i due hanno già lavorato in coppia su Halo 4 e Halo 5.

Il character design è invece dell’illustratore russo Ilya Kushinov (Birthday Wonderland).

In Italia i manga della serie Ghost in the Shell sono pubblicati da Edizioni Star Comics.

Il manga ha ispirato due film animati Ghost in the Shell (1995, regia di Mamoru Oshii) e Ghost in the Shell – L’attacco dei cyborg (2004, regia di Mamoru Oshii); tre serie anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002, regia di Kenji Kamiyama), Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG (2004, regia di Kenji Kamiyama) e Ghost in the Shell: Arise – miniserie di 4 OAV di un’ora – (2013, regia di Kazuchika Kise) a cui fanno da corollario due special Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society conclude le vicende narrate nelle due serie Stand Alone Complex (2006, diretto ancora da Kenji Kamiyama) e Ghost in the Shell: The New Movie (noto anche come Ghost in the Shell: The Rising) conclude la miniserie Arise (2015, regia di Kazuchika Kise).

Tutte le serie e i film animati sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma VVVVID.

Sono stati realizzati anche tre videogiochi Ghost in the Shell (PSX), Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (PlayStation 2 e PSP) e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex First Assault Online per PC.