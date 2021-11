Ginko protagonista del nuovo teaser di Diabolik, l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, diretto dai Manetti Bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. La colonna sonora originale del film è composta da Pivio & Aldo De Scalzi mentre Manuel Agnelli è autore e interprete di due brani inediti.

È il tenace Valerio Mastrandrea a dare il volto cinematografico a Ginko, al suo fianco a dare il volto al Re del Terrore Luca Marinelli e Miriam Leone nei panni di Eva Kant. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Diabolik sarà in tutte le sale dal 16 dicembre distribuito da 01 Distribution. Per le trailer recuperate il nostro articolo dedicato.

Eccovi, in tutta la sua intensità, Ginko protagonista del nuovo teaser di Diabolik:

Questa la sinossi ufficiale:

Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l’incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo.