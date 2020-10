Giochi in Scatola: le uscite di Ottobre 2020

Arriva l’autunno e per gli appassionati di giochi da tavolo e fumetti la fine di ottobre significa Lucca Comics and Games! Nell’attesa di vedere come sarà la manifestazione di quest’anno, con tutte le modifiche apportate a causa del COVID, possiamo sempre far passare il tempo dedicandoci al nostro hobby preferito! Vi dico subito che ottobre è un mese molto ricco di nuove uscite! Vi presento infatti ben 29 titoli che includono giochi per bambini, giochi investigativi, giochi a tema e non manca qualche bel gioco tosto per i palati più esigenti. Senza dilungarmi oltre, ecco le novità di ottobre 2020 per quanto riguarda i giochi da tavolo.

ASMODEE

ARKHAM HORROR LCG: LA COSPIRAZIONE DI INNSMOUTH

Nuova espansione per il gioco di carte horror di ispirazione lowcraftiana. Questa sesta espansione deluxe aggiunge cinque nuovi investigatori e i capitoli iniziali di una nuova avventura ambientata a Innsmouth, una località in cui si stanno verificando fenomeni inquietanti e misteriosi.

HARRY POTTER HOGWARTS BATTLE: DIFESA CONTRO LE ARTI OSCURE

Questa versione di Harry Potter Hogwarts Battle riprende la dinamica di combattimento magico tramite deckbuilding del predecessore, ma la applica a un contesto competitivo per due giocatori. Mentre Harry Potter Hogwarts Battle è un titolo cooperativo in cui Harry e gli altri maghi combattono i Mangiamorte, qui saranno due allievi di Hogwarts a scontrarsi, in modo da potersi esercitare per i futuri scontri contro i crudeli seguaci di Voldemort.

IL TRAUMA DEL TRAM

Questo titolo è un divertente party game incentrato su scherzosi omicidi. Un giocatore sarà il conducente del tram, che dovrà decidere su quale binario viaggiare e investire i passanti, mentre due squadre cercheranno di convincere il conducente a salvare i “propri” passanti e a investire gli avversari.

MARVEL CHAMPIONS LCG: IL RE IN ETERNO KANG

I supereroi saranno messi a dura prova nello scenario Il re in eterno Kang. Con questo scenario di espansione i giocatori affronteranno il nemico in diverse fasi temporali e molte diverse incarnazioni all’interno di tre set di incontri modulari per un’esperienza sempre più completa con Marvel Champions.

MEGACITY OCEANIA

In questo titolo per famiglie per 2-4 giocatori in cui costruire una grande città sull’acqua, sviluppata in altezza. I giocatori devono ottenere e soddisfare contratti, ma la vera peculiarità di questo titolo è il fatto che la città viene costruita utilizzando pezzi 3D e risulta ogni volta diversa e spettacolare a vedersi. Tutti i giocatori concorrono alla costruzione di edifici e parchi, ma il gioco è competitivo. Inoltre, i tempi morti sono ridotti dalla regola di costruire fisicamente gli edifici durante i turni degli altri giocatori.

PANDEMIC LEGACY: SEASON 0

In Pandemic Legacy: Season 0, il nuovo episodio del celeberrimo cooperativo di casa Asmodee, i giocatori saranno spie al soldo della CIA incaricate, nel bel mezzo della guerra fredda, di indagare su una nuova arma chimica sviluppata in Unione Sovietica, il misterioso “Agente Medusa”. Analogamente alle prime due versioni di Pandemic Legacy, anche questo titolo offre ai giocatori nuove carte, eventi e regole che influenzeranno anche le partite future, ma questa volta non è necessario aver completato gli scenari delle prime due stagioni per giocare la Season 0. Questo titolo sarà disponibile dal 29 ottobre presso i Campfire di Lucca Comics and Games per poi essere disponibile al pubblico a partire dal 3 novembre.

THROW THROW BURRITO

Party game basato su carte che include una componente di… dodgeball! Lo scopo è cercare di fare un tris di carte, scartando e pescando tutti contemporaneamente. Alcune carte scatenano la guerra a colpi di burritos di gomma in tre diverse modalità. Per 2-6 agguerritissimi giocatori a partire dai 7 anni.

UNSTABLE UNICORNS

Party game basato su carte per 2-8 giocatori a partire dai 14 anni. Allevare unicorni sembra il massimo del relax, ma arrivare a ottenere un esercito composto da sette esemplari non sarà affatto facile: subirete gli attacchi degli altri giocatori e dovrete sfruttare al meglio gli incantesimi a vostra disposizione.

VIAGGI NELLA TERRA DI MEZZO: CREATURE DELL’OSCURITÀ

Questo pack di miniature aggiunge tre nuovi nemici per Il Signore degli Anelli – Viaggi nella terra di mezzo, un gioco d’avventura cooperativo ambientato nell’universo di J.R.R. Tolkien.

DV GIOCHI

DEEP VENTS

Titolo per 2-4 giocatori ambientato nelle profondità dell’oceano: ogni giocatore deve far sopravvivere e prosperare il proprio ecosistema a scapito degli altri e a dispetto delle difficili condizioni ambientali. Ogni ecosistema viene costituito posizionando tessere esagonali e decidendo in seguito quali attivare. Vince l’ultimo che resta in gioco o chi ha più punti dopo otto turni. I materiali di gioco creano un bel colpo d’occhio. Siete pronti per le ardue sfide della sopravvivenza?

IL BALLO IN MASCHERA DELLE COCCINELLE

Gioco cooperativo per bambini a partire dai 4 anni. Le coccinelle devono prepararsi per un ballo in maschera e riuscire ad arrivare prima delle formiche. Per farlo devono scambiarsi i puntini colorati, costituiti da cilindretti inseribili sul dorso dei simpatici insetti. Ogni coccinella ha i propri gusti e non è detto che un certo colore le piaccia: in tal caso non vorrà scambiarlo con la compagna (le coccinelle sono magnetiche e possono attrarsi e accettare lo scambio o respingersi e rifiutarsi). Ottimo per coinvolgere tutta la famiglia, anche i più piccini.

NEL REGNO DI FABULANTICA

Gioco per bambini a partire ai 7 anni con torri 3D ad abbellire la componentistica. In questo bizzarro regno, un incantesimo ha disperso gli abitanti. I giocatori, da 2 a 5, devono esplorare Fabulantica per essere i primi a ritrovarne tre. Per farlo hanno a disposizione vari mezzi di trasporto che consentono di viaggiare su diverse tipologie di territorio.

ROBBI ROBOT

Robbi Robot è un gioco cooperativo per famiglie in cui 2-5 giocatori dovranno collaborare per raggiungere obiettivi comuni, scelti dal giocatore che a ogni turno impersonerà Robbi Robot. Questo giocatore dovrà suggerire agli altri il proprio movimento dicendo “bip”: il resto dei giocatori dovrà scoprire di quanto il robot si è mosso e se ha raggiunto l’oggetto desiderato.

TSURO

Gioco astratto di durata contenuta per 2-8 giocatori che dovranno posizionare tessere per creare intricati percorsi e riuscire far avanzare la propria pedina ostacolando gli altri. Vince chi riesce a restare in gioco più a lungo di tutti gli avversari. Consigliato a partire dagli 8 anni.

UNDO – 600 SECONDI

Due nuove release per la serie Undo, gioco cooperativo basato su carte in cui 2-6 giocatori tentano di modificare il destino di una persona appena morta viaggiando nel tempo e cercando di modificare le scelte che l’hanno portata alla prematura dipartita. 600 secondi è ambientato a Los Angeles la notte di Capodanno. Un uomo si trova in un grattacielo. Riuscirete a evitare che l’anno inizi con una tragedia?

UNDO – SPEDIZIONE SENZA RITORNO

In questa avventura di Undo la tragedia non è ancora avvenuta e va evitata. Riusciranno i Tessitori del Destino a salvare i sette coraggiosi alpinisti in pericolo sull’Himalaya?

GHENOS GAMES

HIVE

Titolo astratto per due giocatori in cui due gruppi di insetti si scontrano per intrappolare la regina avversaria. Ogni giocatore dispone di 11 tessere con 4 tipi di insetti (formiche, cavallette, ragni e scarabei) che seguono regole di movimento diverse. Altamente rigiocabile, veloce e intavolabile ovunque.

HIVE CARBON

Questa elegante versione in bianco e nero include due nuovi tipi di insetti, la coccinella e la zanzara, per un totale di 13 pedine a giocatore..

HIVE POCKET

Versione tascabile di Hive che, proprio come la precedente, include anche la coccinella e la zanzara.

MARIPOSAS

Dopo il successo di Wingspan, Elizabeth Hargrave propone nuovamente un titolo ambientato nel mondo degli animali. Questa volta le protagonista sono le farfalle, che nel corso di tre turni di gioco (stagioni) migrano verso il Nord America per riprodursi e infine tornano verso il Messico per prepararsi alla stagione fredda. Ogni giocatore dovrà gestire al meglio il proprio sciame raccogliendo fiori e visitando luoghi che conferiscono bonus. La meccanica si basa su movimento e raccolta di set e il materiale bellissimo e colorato regalerà un colpo d’occhio davvero spettacolare!

SCYTHE INVADERS FROM AFAR

Rientra in catalogo la prima espansione di Scythe, l’acclamatissimo titolo di Jamey Stegmaier. Questa espansione introduce le fazioni Albion e Togawa portando a sette il numero massimo di giocatori e propone nuove carte automa per le partite in solitario.

WAR CHEST

Gioco di guerra per 2-4 giocatori basato sulla meccanica del bag building, che consiste nel creare una riserva di segnalini da estrarre casualmente da un sacchettino per svolgere le azioni di gioco. Tali segnalini rappresentano sia le unità militari in vostro possesso che le azioni disponibili. Questo titolo si presta anche a essere giocato a squadre in 4 giocatori. Otto tipi di unità diverse e numerose possibili azioni conferiscono a questo wargame medievale una notevole profondità strategica.

GIOCHI UNITI

MY CITY

My City è il nuovo gioco del maestro Reiner Knizia, un semi-legacy giocabile una volta sola, ma che include una campagna con ben 24 scenari. Sarà però possibile, una volta terminata la campagna, utilizzare una plancia speciale per continuare a giocare. My City è stato nominato per lo Spiel Des Jahres 2020.

THE CREW

Questo titolo cooperativo di Thomas Sing è stato premiato con il Kennerspiel Des Jahres 2020 a riprova della sua qualità strategica. In questo gioco di carte, da 2 a 5 giocatori coopereranno per raggiungere il nono pianeta. The Crew, originariamente pubblicato da Kosmos, ha una durata indicativa di circa 20 minuti a partita.

GIOCHIX

PAX PAMIR

Gioco politico ambientato nel XIX secolo in cui alcune fazioni si contendono la leadership in Afghanistan. Tra spionaggio e intrighi, i giocatori dovranno formare coalizioni per acquisire il controllo del nuovo stato che si sta formando attraverso una meccanica basata principalmente su carte. Titolo dalla forte interazione che supporta fino s 5 giocatori, ma giocabile anche in solitario.

TEKHENU

Tekhenu è il nuovo titolo di Daniele Tascini ambientato nell’Antico Egitto e, ancora una volta, basato sulla meccanica della selezione di dadi. I dadi serviranno a svolgere diverse azioni a seconda del valore e del posizionamento. Inoltre, sarà necessario prestare attenzione all’obelisco: porre un dado al sole o all’ombra potrà far cambiare il valore degli dei a proprio favore in questo gioco dall’ottimo colpo d’occhio e materiali di pregio. Giocabile anche in solitario.

LITTLE ROCKET GAMES

KINGDOM’S CANDY: MONSTERS

In questo titolo per 2-4 giocatori impersonerete dei cattivi golosissimi di caramelle. Assoldate buffi mostricciattoli e sguinzagliateli nel regno delle caramelle per garantirvi la vittoria!

MS EDIZIONI

MICROMACRO: CRIME CITY

Gioco investigativo con 16 casi da risolvere osservando con attenzione i dettagli nascosti con la lente d’ingrandimento fornita nel gioco. 16 crimini di cui dovrete scoprire il movente e trovare prove per arrestare i colpevoli. Il primo caso si risolve usando la scatola del gioco, i successivi utilizzando mazzi di carte e la mappa della città.

TESLA GAMES

BONFIRE

Per la gioia di molti giocatori esperti, Stefan Feld torna a colpire con questo nuovo titolo per 1-4 giocatori ambientato in un mondo fantasy su cui è calato il Crepuscolo. I giocatori impersonano gli gnomi che visitano varie isole per dimostrare la propria buona volontà alle Guardiane della Luce, in modo che queste li ritengano sufficientemente degni da riaccendere i falò e scacciare l’Oscurità. Vostro compito sarà colonizzare le città e prepararle per il ritorno delle Guardiane, guidando processioni e assoldando gnomi specialisti e gnomi anziani. Un must per tutti i fan di questo grande autore!