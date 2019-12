Giochi Uniti annuncia le uscite del 2020 dedicate a Pathfinder e Starfinder

Buone nuove per coloro che amano affrontare i gdr targati Paizo in lingua italiana.

Giochi Uniti, azienda licenziataria per il nostro paese per Pathfinder e Starfinder, ha infatti appena annunciato quelle che saranno le uscite previste da Gennaio a Settembre 2020.

L’elenco, piuttosto ricco, sembra essere in grado di soddisfare le esigenze anche dei più esigenti.

Parliamo subito di quanto verrà rilasciato per la prima edizione di Pathfinder. Stando a quanto dichiarato nel 2020 vedremo l’uscita degli ultimi tre capitoli dell’Adventure path Vendetta dell’inferno. I titoli annunciati sono infatti:a Gennaio vedremo uscire Vol 4. Per la Regina e l’Impero. A questo farà seguito a Febbraio vol 5. Flagello Artiglio Divino. Il capitolo finale Vol. 6 L’Inferno giunge a Westcrown sarà invece disponibile da Aprile

Al momento non è chiaro se ci saranno, in futuro, altre uscite dedicate alla prima edizione o se con i tre capitoli finali di Vendetta dell’Inferno si concluderà l’avventura di questa versione del gioco.

Passando invece alla nuova edizione del gdr fantasy ecco cosa ha annunciato Giochi Uniti.

Le prime uscite del 2020 arriveranno sul mercato ad Aprile.

Nello specifico stiamo parlando di ben 3 nuovi prodotti: partiamo dal Manuale del Giocatore a cui verranno affiancati lo Schermo del Master e The Fall of Plaguestone

Subito il mese dopo, a Maggio, vedremo arrivare il primo capitolo di un nuovo adventure path: Age of Ashes vol 1: The Hellknight Hill

Le novità continueranno poi nel mese di Giugno con l’indispensabile Bestiario e con Bestiario: collezione di pedine

L’ultimo prodotto prima dell’estate arriverà invece a Luglio dove vedremo la continuazione dell’adventure path iniziato due mesi prima con l’uscita di Age of Ashes 2: Cult of Cinders

Dopo la pausa estiva, a Settembre, arriverà l’ultimo prodotto dedicato alla nuova edizione di pathfinder, il terzo capitolo dell’avventura in corso, Age of Ashes 3: Tomorrow Must Burn.

Chiudiamo con Starfinder: fin da Gennaio 2020 sarà disponibile sul mercato il Set Introduttivo all’ambientazione fantascientifica di casa Paizo.

Questa verrà approfondita ulteriormente ad Aprile con l’uscita del manuale Mondi del Patto e di Archivio degli alieni 2.

Le uscite dedicate a Starfinder si concluderanno a Settembre , quando nei negozi troveremo l’Adventure Path Segnali d’Aiuto