Gioco di ruolo: le uscite di gennaio 2020

Per inaugurare al meglio il 2020, vi proponiamo una nuova rubrica che offre una panoramica dedicata al gioco di ruolo carta e penna in cui indicheremo le novità in uscita nel mese in corso, divise per case editrici e con anche un piccolo sguardo sul mercato estero per chi acquista solo in lingua originale.

Quello di gennaio è purtroppo un mese poco felice per quanto riguarda le uscite per i giochi di ruolo, sul suolo italico. Dopo l’enorme mole di prodotti che hanno visto la luce in occasione della fiera Lucca Comics & Games 2019 e le poche uscite di dicembre in occasione del Natale, gennaio non offre praticamente nulla ai giocatori di ruolo se non un paio di piccole novità che, siamo sicuri, hanno fatto o faranno la felicità degli appassionati.

Need Games!

The Witcher: Signori e Feudi

È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Need Games! della rinnovata disponibilità di Signori e Feudi per il gioco di ruolo di The Witcher che era andato sold out nei mesi passati.

Signori e Feudi è un’espansione che aiuta Game Master e giocatori a dare vita al mondo oscuro e pericoloso di The Witcher, aggiungendo interessanti nuove opzioni a quanto presentato nel manuale base.

Signori & Feudi include uno schermo del Master a quattro ante con tabelle e informazioni utili al GM per gestire la partita e un libretto contente le statistiche e le informazioni su numerosi PNG “Qualunque” per popolare in fretta il proprio mondo di gioco. Inoltre, questa piccola espansione introduce anche le caratteristiche di una nuova razza giocabile, gli Halfling, e i dettagli sul Nobile, una nuova professione che bilancia potenza combattiva e sociale, oltre a una selezione di nuovi oggetti e armi.

La Leggenda dei Cinque Anelli: Il Clan della Mantide

Il giorno di Capodanno Need Games! ha rilasciato un bellissimo regalo per tutti gli appassionati del gioco di ruolo La Leggenda dei Cinque Anelli, rendendo disponibile al download gratuito sul loro sito una piccola espansione in formato digitale tutta dedicata al più grande tra i clan minori dell’Impero di Smeraldo: il clan della Mantide.

In questo manuale in PDF i giocatori potranno trovare tutte le regole necessarie per creare e giocare un personaggio del Clan della Mantide, con una moltitudine di nuove informazioni, scuole, tecniche e molto altro ancora.

Giochi Uniti

Pathfinder – Stella Infranta

Nei giorni scorsi Giochi Uniti ha annunciato l’imminente avvio di una campagna di crowdfunding per una riedizione speciale della saga di avventure Stella Infranta per il gioco di ruolo Pathfinder.

Si tratterà di un prodotto omnibus contenente tutti i sei capitoli della saga raggruppati in un’edizione da collezione in copertina rigida. La campagna Stella Infranta, è ormai da tempo esaurita e non era mai stata pubblicata in un’unica versione; questa nuova edizione omnicomprensiva da collezione farà dunque felici tutti gli appassionati del gioco di ruolo di Pathfinder.

Inoltre, Giochi Uniti ha deciso di premiare i sostenitori della campagna con offerte speciali e premi, oltre agli onnipresenti stretch goal. Il tutto sarà disponibile tramite il link che sarà diffuso sui canali social di Giochi Uniti a partire da mercoledì 15/01/2020 alle ore 10:30 fino al 6/02/2020 alle ore 23:59.

Anche sul fronte estero gennaio risulta essere un periodo di calma nel mondo del gioco di ruolo.

Cubicle 7

Warhammer Fantasy Roleplay Gamemaster Screen

Sul sito web di Cubicle 7, da inizio mese sono aperti i preordini per lo Schermo del Master della quarta edizione di Warhammer Fantasy Roleplay. Il Warhammer Fantasy Roleplay Gamemaster Screen presenterà un pratico sommario di tutte le più importanti regole del gioco di ruolo Warhammer Fantasy Roleplay, insieme a una varietà di strumenti utili per il Master.

Sarà accompagnato da una Guida del Gamemaster di trentadue pagine ricca di suggerimenti, trucchi e regole opzionali per espandere le proprie campagne in direzioni nuove ed eccitanti.

La quarta edizione di Warhammer Fantasy Roleplay è pubblicata in Italia da Need Games!.

Green Ronin Publishing

Mutants & Masterminds: Astonishing Adventures

Green Ronin Publishing a gennaio dà il via ad Astonishing Adventures, una nuova serie mensile di avventure per il gioco di ruolo Mutants & Masterminds in formato PDF, scritte da alcune delle migliori menti del settore dei giochi di ruolo, come Steve Kenson, John Polojac, Lyz Liddell, Amber Scott e molti altri.

Ogni avventura includerà tutto ciò di cui i giocatori avranno bisogno per intavolare una partita, compresi alcuni suggerimenti su come introdurre i supereroi nel pieno dell’azione e su come eventualmente espandere l’avventura. Il tutto in volumetti digitali di circa quindici/venti pagine. Stando a quanto riportato sul sito di Green Ronin Publishing, le prime avventure dovrebbero essere disponibili sul loro store online già nel corso di questa settimana.

Mutants & Masterminds è pubblicato in Italia da Kaizoku Press.