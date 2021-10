Gioco di ruolo: le uscite di ottobre 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo. Questo ottobre 2021 non presenta grandi sorprese, ma è quasi fisiologico dopo l’uscita dei numerosi titoli che sono stati lanciati in occasione del Modena Play che si è tenuto nella città emiliana il mese scorso.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo settembre 2021, proposti sul mercato del gioco di ruolo dai vari editori del settore.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Questo mese di ottobre 2021 vede il debutto in Italia della casa editrice Wizards of the Coast, che d’ora in poi pubblicherà direttamente i propri manuali del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo: Dungeons & Dragons. Ed ecco quindi tornare sul mercato la ristampa dei tre manuali base per poter giocare egregiamente a D&D 5E, il Manuale del Giocatore, la Guida del Dungeon Master e il Manuale dei Mostri. Questa ristampa è caratterizzata dalla presenza di tutti gli errata corrige uscite finora e da una nuova localizzazione che sta facendo molto discutere il mondo del gioco di ruolo di casa nostra. La scelta di tradurre praticamente tutto e non sempre in modo particolarmente efficace, compresi quei toponimi che sono diventati negli anni dei nomi distintivi di alcune ambientazioni (Neverwinter, ad esempio, è diventato Verdinverno) è stata molto discussa.

Oltre ai tre manuali base, di cui a fine mese uscirà anche il Set Regalo che li comprende tutti e aggiunge ai tre anche uno Schermo del DM, è già da ora disponibile il Dungeons & Dragons Kit essenziale, che comprende tutto ciò che serve per iniziare a giocare subito, grazie a un regolamento completamente reinventato che presenta il gioco illustrando come costruire i personaggi, all’avventura Il Drago di Picco Gugliaghiacciata, che introduce una nuova variante con regole uno contro uno, un set di dadi e uno Schermo del DM.

Narrattiva

In questo mese di ottobre 2021, la casa editrice Narrattiva propone due titoli di gioco di ruolo indie, in uscita a fine mese in occasione della fiera Lucca Comics & Games.

Nechronica: Cronache della Morte Eterna

Nechronica: Cronache della Morte Eterna è forse il gioco più dark ed esplicitamente violento del catalogo di Narrattiva. In questo gioco di ruolo, i giocatori vestiranno i panni di Bambole, esseri morti riportati in vita da un Necromante, interpretato dal master della sessione. Si gioca in un’ambientazione post-apocalittica in cui il mondo è morto e sono rimasti solo mostri e Necromanti. in questo gioco di ruolo multi-sessione, le Bambole dovranno cercare di non essere fatte a pezzi, mentre stringono rapporti tra loro e cercano di non impazzire.

Segni

Segni è un LARP (gioco di ruolo dal vivo) basato sulla vera storia del linguaggio dei segni del Nicaragua, dove i bambini sordi di una nazione senza un linguaggio dei segni ne hanno creato uno tutto loro. I giocatori impersonano studenti al loro primo giorno di scuola, che nel corso del gioco si fanno degli amici, imparano cose su se stessi e costruiscono il loro linguaggio, pezzo dopo pezzo. Le regolo del gioco sono molto semplici, e si gioca in gruppo con l’ausilio di carte.

Vediamo ora cosa ci riserva agosto per il mercato estero.

Wizards of the coast

Dungeons & Dragons

Per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Dungeons & Dragons, questo mese di ottobre 2021 vede l’uscita di un modulo d’avventura piuttosto intrigante: The Wild Beyond the Witchlight.

Una volta ogni otto anni, il fantastico Witchlight Carnival atterra sul mondo mondo dei giocatori, portando gioia in un insediamento dopo l’altro. I suoi proprietari sanno come allestire un bello spettacolo. Ma c’è di più di quanto sembri in questa magica stravaganza. Il carnevale è una porta d’accesso a un fantastico dominio di Feywild diverso da qualsiasi cosa si trovi sul Piano Materiale.

The Wild Beyond the Witchlight porta gli avventurieri dal Witchlight Carnival a Prismeer, un dominio di delizia di Feywild, ed è progettato per personaggi di livello 1-8. Questo libro viene fornito con una mappa poster che mostra il carnevale da un lato e Prismeer dall’altro.

R. Talsorian Games

Cyberpunk RED

Per Cyberpunk RED, l’erede del più celebre gioco di ruolo a tema cyberpunk, R. Talsorian Games in questo mese di ottobre 2021 propone ben due prodotti: Cyberpunk RED Data Pack e Netrunning Deck.

Cyberpunk RED Data Pack è un supplemento che contiene dodici mappe che rappresentano ambienti perfetti in cui vivere le proprie avventure, inclusi incroci di zone di combattimento, cavalcavia autostradali, distese di terre devastate ed eliporti delle mega corporazioni. Oltre a ciò, è presente anche un set di tabelle per gli incontri per dare vita alla propria Night City. Inoltre, sono presenti anche le schede dei personaggi di Cyberpunk RED in modalità giorno e notte e una manciata di spunti avventura.

Il Netrunning Deck è un mazzo di carte dedicato al personaggio del Netrunner e include tutte le carte di cui una campagna di Cyberpunk RED ha bisogno per costruire un’architettura NET e percorrerla fino in fondo. Include: 16 carte Programma, 30 carte Black ICE, 3 carte Demone e 11 carte Piano.

Onyx Path Publishing

World of Darkness

Per il gioco di ruolo World of Darkness, in questo mese di ottobre 2021 Onyx Path Publishing propone un manuale tutto dedicato ai cacciatori di fantasmi nel Mondo di Tenebra: World of Darkness: Ghost Hunters. Questo manuale include una storia ampia e profonda delle cellule dei cacciatori di fantasmi e un catalogo di armi e manufatti che i cacciatori di fantasmi potrebbero usare nel Mondo di Tenebra. Oltre a ciò, presenta tutta una serie di opzioni giocabili, suddivise tra cacciatori che combattono con proiettili e spade, quelli che combattono con la fede e i poteri soprannaturali e quei cacciatori che rintracciano, ingabbiano e studiato i morti. Una vasta gamma di spunti per le avventure e ricchi consigli di narrazione, oltre a un’appendice contenente una selezione di antagonisti che i cacciatori di fantasmi potrebbero incontrare chiudono il tutto.