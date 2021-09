Gioco di ruolo: le uscite di settembre 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo. Questo settembre 2021 non poteva che essere ricco di sorprese, grazie all’imminente fine della stagione estiva e, soprattutto, grazie al ritorno delle fiere dedicate al gioco, tra cui spicca per importanza il Modena Play che si è tenuto nella città emiliana a inizio mese.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo settembre 2021, proposti sul mercato del gioco di ruolo dai vari editori del settore.

Need Games!

In questo mese di settembre 2021, la casa editrice Need Games! propone un nutrito numero di novità, alcune delle quali davvero molto attese.

Fabula Ultima

Fabula Ultima è un gioco di ruolo da tavolo ispirato ai JRPG, i videogiochi di ruolo alla giapponese, come ad esempio quelli della celebre saga di Final Fantasy. In Fabula Ultima si narrano storie epiche di aspiranti eroi e temibili cattivi, ambientate in mondi fantastici traboccanti di magia, luoghi meravigliosi e mostri unici e bizzarri. In questo gioco di ruolo è possibile creare insieme ai propri amici la propria ambientazione, seguendo gli Otto Pilastri, per dare vita a un mondo fantastico

Favbula Ultima è munito di un sistema di gioco semplice e intuitivo che permette di rivivere le atmosfere di gioco dei più amati JRPG ma che lascia anche spazio ai giocatori di partecipare alla narrazione in maniera attiva e decisiva: ogni scelta ha delle conseguenze.

Dune: Avventure nell’Imperium

Manuale base

Esce in lingua italiana in questo mese di settembre 2021, praticamente in contemporanea con la controparte in lingua inglese, l’atteso gioco di ruolo fantascientifico Dune: Avventure nell’Imperium, tratto dall’omonima serie letteraria di Frank Herbert che approderà anche nei cinema nei prossimi giorni, che porterà i giocatori in un futuro lontano che supera qualsiasi immaginazione: una realtà in cui la paura uccide la mente e in cui tutti vivono guardandosi le spalle.

L’Imperium domina su un universo di duelli all’ultimo sangue, politiche feudali e individui dalle capacità misteriose, in cui nobili Casate lottano costantemente in cerca di potere, influenza e vendetta, dove una lama può cambiare il destino di milioni di persone. I giocatori potranno creare la propria Casata, scolpire il proprio posto nell’universo o ricostruire un antico lignaggio e lottate per il trono Imperiale.

Il Manuale Base di Dune: Avventure nell’Imperium è disponibile anche in edizione da collezione dedicata alle più importanti Casate dell’universo di Dune.

Strumenti per il GM

Oltre al Manuale Base, in questo settembre 2021, per il gioco di ruolo Dune: Avventure nell’Imperium Need Games! fa uscire anche Dune: Strumenti per il GM, uno Schermo del Master che offre ogni genere di strumento per controllare il più grande potere dell’universo, accompagnato da un libretto di 32 pagine che offre ogni genere di aiuto di cui un GM può avere bisogno.

Historia

Per il gioco di ruolo Historia, un’ambientazione per la quinta edizione di Dungeons & Dragons, il GdR fantasy più famoso al mondo, questo mese di settembre 2021 Need Games lancia sul mercato Il Libro delle Avventure, una serie di nove avventure ambientate nel mondo di Historia. Queste avventure possono essere giocate a sé o collegate per formare una campagna che accompagnerà i personaggi dal 1° al 3° rango (livello 1°-16°) mentre esplorano il cuore di Vesteria.

Raven Distribution

Il Richiamo di Cthulhu

Per il gioco di ruolo del Il Richiamo di Cthulhu, il GdR horror più famoso al mondo, la casa editrice Raven Distribution in questo settembre 2021 lanciano sul mercato uno dei manuali più attesi dagli appassionati: il Malleus Montrorum.

Con questo manuale, i giocatori impareranno a conoscere i terrori del vuoto, i portatori di incubi e gli innominabili esseri che strisciano in agguato, oltre ad antichi segreti, leggende sussurrate e fatti raccolti in merito agli orrori alieni e ultraterreni dei Miti di Cthulhu. Malleus Montrorum è un serraglio di mostri e intelligenze aliene quasi divine al di là della comprensione umana, tutte definite e illustrate in dettaglio, con più di 250 schede per ispirare innumerevoli avventure.

Le informazioni contenute in questo bestiario sono pensate per dare vita alle creature e alle razze bizzarre dei Miti di Cthulhu, oltre a ogni sorta di Grande Antico, Dio Esterno, Dio Primordiale, Avatar ed Essere Unico. Le loro informazioni e statistiche sono state aggiornate e revisionate per la 7a edizione del gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu. Tutte le creature sono meravigliosamente raffigurate dalle illustrazioni del grande artista Loïc Muzy. Questa raccolta in due volumi è piena di idee, concetti e informazioni per immergere completamente i propri scenari e le proprie campagne nel cuore delle leggende dei Miti di Cthulhu.

Wyrd Edizioni

In questo mese di settembre 2021, la casa editrice Wyrd Edizioni lancia finalmente sul mercato alcuni prodotti a lungo attesi dagli appassionati, vediamoli insieme.

ALIEN – Il Gioco di Ruolo

Esce finalmente in italiano ALIEN – Il Gioco di Ruolo, di cui tanto vi abbiamo parlato negli ultimi anni, recensendo tutti i prodotti usciti finora in lingua originale. Si tratta del gioco di ruolo carta e penna ufficiale del brand ALIEN, ed utilizza come motore di gioco il pluripremiato Year Zero Engine di Free League Publishing, che ha dato bella mostra di sé in titoli quali Tales from the Loop e Coriolis – Il Terzo Orizzonte.

ALIEN – Il Gioco di Ruolo consente di intavolare partite secondo due modalità di gioco: la modalità cinematografica, in cui si intavolano avventure di una serata strutturate in modo da richiamare i film della saga; la modalità campagna, in cui è possibile creare campagne a lungo termine nell’universo di ALIEN.

Robert E. Howard Conan: Avventure in un’era al di là di ogni immaginazione

Esce in questo settembre 2021 anche Robert E. Howard Conan: Avventure in un’era al di là di ogni immaginazione, il GdR fantasy ambientato nel fantastico universo della saga letteraria di Conan di Robert E. Howard.

Questo gioco di ruolo porta i giocatori nel mondo di Conan il Barbaro, dove gli eroi levano spade sporche di sangue contro la terribile stregoneria, terre esotiche attirano gli audaci, il pericolo e il tesoro si nascondono in rovine dimenticate, e dove ripugnanti creature infestano oscuri sotterranei, così come le sale del trono di potenti regni.

I giocatori potranno cercare la propria fortuna in tombe proibite o su campi di battaglia intrisi di sangue, lanciando oscuri e terribili sortilegi di potere inimmaginabile, al prezzo della loro stessa anima. Potranno navigare su mari selvaggi verso terre dove nessuno, a memoria d’uomo, ha mai camminato.

Isola Illyon Edizioni

Kisarta

Kisarta, è un’ambientazione per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons che trascinerà i giocatori in un inferno di orrori. In questo manuale d’ambientazione per il gioco di ruolo più famoso del mondo, i giocatori viaggeranno tra i sette Domini di Kisarta, un regno oscuro di intrighi e pericoli in cui i morti si risvegliano mantenendo alcune delle abilità che avevano nella vita.

Nei panni di un’Anima, un morto risvegliatosi dalla propria tomba nei pressi della misteriosa città di Limbo, i giocatori dovranno combattere contro terribili bestie, sventare complotti e scovare culti e cospirazioni per ottenere gli antichi segreti che si celano tra le rovine perdute e nelle menti delle entità che regnano in questi luoghi. In questo modo potranno sperare di potersi ritagliare un posto nel complesso schema del Grande Gioco, il vero centro del potere in queste terre maledette.

Narrattiva

1000 anni da vampiro

1000 anni da vampiro è un gioco di ruolo introspettivo, emozionante e in alcuni momenti spaventoso, creato per giocare in solitario per alcune ore o diverse settimane. La premessa principale è semplice e tragicamente affascinante: il Vampiro ha una vita potenzialmente eterna, ma una memoria molto limitata. Di tanto in tanto, vecchi ricordi dovranno essere persi per fare posto a ricordi più recenti. Il Vampiro si troverà costantemente sulla proverbiale torre, a decidere cosa salvare e cosa buttare. E a pagare le conseguenze delle sue dolorose scelte…