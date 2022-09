Un altro importante tassello nella carriera di Giovanni Vinci. Il membro dell’Imperium è il primo atleta italiano a essere inserito in pianta stabile nel roster di SmackDown: tornato al fianco dell’Intercontinental Champion Gunther e di Ludwig Kaiser sabato 3 settembre a Clash at the Castle (primo Premium Live Event in Europa in 30 anni), Vinci si è esibito nella puntata di SmackDown di venerdì scorso in un grandioso 3 vs 3.

Giovanni Vinci debutta a SmackDown

L’Imperium ha sconfitto The Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland e Butch) e Giovanni ha subito rubato la scena, ottenendo il decisivo conto di 3 finale ai danni di Ridge Holland, dopo la classica Imperium Bomb in combo con Ludwig Kaiser. Dopo essere diventato il primo campione italiano in 43 anni dai tempi di Bruno Sammartino (con l’NXT Tag Team Championship) ora l’altoatesino alza ancora di più il livello. E SmackDown è diventata ufficialmente la sua nuova casa.

Dopo essere arrivato in WWE come Fabian Aichner nel 2016, la superstar originaria di Falzes, comune della provincia autonoma di Bolzano, ha deciso di reinventarsi cambiando personaggio e musica d’ingresso in quel di NXT 2.0. Il passaggio a Giovanni Vinci non ha però cambiato il suo obiettivo primario in WWE, ovvero essere il migliore e portare sempre più in alto la bandiera dell’Italia (come ci ha raccontato alcuni mesi fa nella nostra intervista esclusiva). Il ritorno con i suoi due storici compagni di stable è stato senza ombra di dubbio voluto da Triple H in persona, ormai al comando del team creativo in WWE

Dove vedere WWE SmackDown

Vi ricordiamo che potete seguire le gesta di Giovanni Vinci e delle altre stelle della WWE ogni settimana su Discovery+: la programmazione prevede Monday Night Raw, Friday Night SmackDown e NXT 2.0. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link. I Premium Live Event sono invece disponibili in esclusiva sul WWE Network.