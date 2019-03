Glen More II – Chronicles parlerà anche inglese grazie a Renegade Game Studios

Renegade Game Studios annuncia l'edizione inglese di Glen More II - Chronicles, il gioco che vi mette nei panni del leader di un clan scozzese.

È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Renegade Game Studios di una partnership con l’editore tedesco Funtails per la localizzazione in lingua inglese di Glen More II – Chronicles.

Renegade Game Studios è un importante editore statunitense di giochi da tavolo e lavora a stretto contatto con una vasta rete di distributori e rivenditori. Ciò consentirà all’edizione inglese di Glen More II – Chronicles di raggiungere gli appassionati di tutto il mondo.

In Glen More II – Chronicles, ogni giocatore rappresenta il leader di un clan scozzese e il gioco si svolge in un periodo che va dai primi secoli del medioevo fino al XIX secolo. Questo capo clan, ovviamente, dovrà cercare di espandere il proprio territorio e la propria ricchezza. Il successo del clan, quindi, dipenderà dalla sua capacità di prendere la decisione giusta al momento giusto, che sia creando un nuovo pascolo per il bestiame, coltivando orzo per la produzione di whisky, vendendo le merci sui vari mercati, o ottenendo il controllo di località strategiche come laghi e castelli.

Glen More II – Chronicles è il sequel di Glen More e ne riprende le meccaniche espandendone però la giocabilità.

L’edizione inglese di Glen More II – Chronicles dovrebbe essere affidata alle stampe entro la fine dell’anno, mentre la versione italiana del gioco sarà presentata tra meno di un mese da GateOnGames, durante la manifestazione Modena Play, che si terrà nella città emiliana dal 5 al 7 aprile.