La Spada Narsil, conosciuta anche come Fiamma del Sole e Fiamma della Luna, è stata mostrata nell’ultima puntata degli Anelli del Potere (qui trovate la nostra recensione dei primi tre episodi della serie). Dopo che il amrinaio Elendil ha portato sia Galadriel che Halbrand a Númenor, la regina reggente Míriel dice all’uomo e all’elfa appena giunti lì che devono rimanere nel palazzo, mentre viene presa in considerazione la loro richiesta di passare attraverso Númenor per giungere nella Terra di Mezzo. In seguito, Míriel incarica Elendil di tenere d’occhio Galadriel, e per aiutarlo a svolgere suoi doveri gli porge una spada, che i fan del Signore degli Anelli avranno riconosciuto immediatamente: si tratta nientemeno che della spada Narsil. Ma perché questa spada è così importante?

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su Gli Anelli del Potere, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

Qual è il significato della spada Narsil?

Nell’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini, la grande battaglia che finirà con la distruzione di Sauron (come si vede nel prologo della Compagnia dell’Anello di Peter Jackson), Narsil è la spada che brandisce Elendil. Elendil tentò di combattere Sauron con la sua arma, ma venne ucciso, e la sua spada Narsil si spezzò in due pezzi. Come i fan ricorderanno, subito dopo suo figlio Isildur raccoglie la spada spezzata e taglia il dito di Sauron con l’Unico Anello, ponendo le basi per la fine del conflitto.

Gli Anelli del Potere

In seguito, Isildur portò con sé i pezzi di Narsil, per tramandarli ai suoi eredi. Qualche migliaio di anni dopo, lo stesso Aragorn ne sarebbe entrato in possesso, essendo il legittimo re di Gondor. Dopo essere stata riforgiata per re Aragorn, la spada Narsil prese il nome di Andúril, conosciuta anche come “Fiamma dell’Ovest” e “Spada Spezzata”. Aragorn la brandì nella battaglia finale contro Sauron e la tenne sempre con sé, per tutto il periodo in cui fu Re di Gondor.