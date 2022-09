Le risposte del pubblico all’uscita de Gli Anelli del Potere sono state diverse qualcuna anche decisamente negativa. Fra questi si sono esposti anche nomi altisonanti come quello di Elon Musk, il quale non ha tardato ad esprimere il proprio e feroce parere contro la serie e l’idea alla sua base, riscontrando anche abbastanza consensi. Intorno a Gli Anelli del Potere è quindi sorta una vera e propria diatriba, diatriba che oggi prosegue con la risposta diretta di Neil Gaiman (il creatore di The Sandman disponibile su Netflix) all’opinione di Musk senza mezzi termini.

Gli Anelli del Potere e Neil Gaiman

“Tolkien si sta rivoltando nella tomba”, questa la frase apparsa sul profilo twitter (aggiungendo una serie di constatazioni in merito alle modalità con cui sono stati rappresentati alcuni personaggi chiave e protagonisti) di Musk negli scorsi giorni, frase estremamente diretta nei confronti di un lavoro che al momento si districa fra le origini letterarie e le possibilità narrative della serialità televisiva moderna.

In relazione a tutto ciò è stato chiesto a Neil Gaiman che cosa pensasse delle dichiarazioni online suddette, ricevendo la seguente risposta:

Elon Musk non viene da me alla ricerca di consigli su come acquistare Twitter, e io non vado da lui a chiedergli critiche cinematografiche e verso i prodotti televisivi, o letterari.

Una risposta che mina la credibilità di uno dei più importanti imprenditori del nostro presente, semplicemente riportandolo al posto che gli compete. Gaiman ha quindi colpito il valore soggettivo delle sue critiche spostando l’attenzione sulla professionalità di settore di chi le ha pronunciate. Non è la prima volta che Neil Gaiman difende Gli Anelli del Potere, anche in passato si era espresso contro tutte quelle critiche mosse contro le dinamiche inclusive della serie. Mettendo a tacere alcune opinioni mosse verso i cosiddetti antenati degli Hobbit. Vi ricordiamo che questa serie tv è attualmente in uscita, ogni venerdì, su Prime Video.