Gli archeologi scoprono un antichissimo birrificio in Egitto

Gli antichi egizi bevevano birra? Probabilmente si, stando alle recenti scoperte degli studiosi e a quanto riportato dal sito della CNN (potete leggere l’articolo completo a questo link). Alcuni archeologi, infatti, hanno scoperto un enorme birrificio risalente a cinquemila anni fa, nell’antica città di Abydos, stando a quanto riportato dal Ministero del turismo e delle antichità egiziano. Il birrificio si trovava nel Governatorato di Sohag in Egitto e probabilmente risale al regno del re Narmer, intorno al 3100 a.C.. Il dottor Matthew Adams della New York University, colui che conduce le ricerche sul luogo del ritrovamento, ha detto che gli studiosi ritengono che la birra fosse usata nei rituali di sepoltura per i primi re egiziani. Precedenti scavi nella zona avevano trovato prove che la birra venisse usata durante i riti sacrificali.

L’antico birrificio era suddiviso in otto grandi sezioni per la produzione di questo “sacro nettare”, ciascuna contenente quaranta pentole di terracotta utilizzate per riscaldare miscele di cereali e acqua, secondo quanto dichiarato dal dottor Mostafa Waziry, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egiziane. Il birrificio avrebbe potuto produrre fino a ventidue mila litri di birra alla volta, ha detto Adams. I funzionari sono ansiosi di mostrare gli artefatti scoperti di recente, mentre cercano di far risalire il numero di visitatori dopo che l’industria del turismo egiziano ha ricevuto un duro colpo a causa della pandemia di Covid-19 che ha avuto delle conseguenze disastrose su tutto il settore.

Infatti, i voli internazionali sono stati sospesi a marzo insieme alla chiusura di siti archeologici e musei. Il numero di turisti che visitano il paese è sceso da tredici milioni nel 2019 a tre milioni e mezzo nel 2020. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha abbassato le sue previsioni per la spesa turistica in Egitto nell’anno fiscale 2020 da $ 17,8 miliardi a $ 2,7 miliardi, un’altra brutta notizia per tutto il comparto del turismo che in Egitto risulta essere una delle maggiori attrazioni del paese.