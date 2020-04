Gli imperdibili libri da colorare per adulti

Da un anno buono ormai, i libri da colorare hanno sfatato il mito di essere considerati prodotti per soli bambini. Anche ragazzi e adulti possono dedicarsi a questo hobby, ritenuto spesso un passatempo o un hobby divertente e persino rilassante. Niente di meglio che dedicare il nostro tempo libero ai libri da colorare, di cui disponiamo un’offerta sempre più ampia e fantasiosa.

Libri dedicati a natura e animali

I temi più classici sono quelli dedicati a natura e animali, con tante forme sempre diverse da colorare e che ci immergeranno in un mondo rilassante e armonioso, con tante forme diverse. I libri sono venduti singolarmente o a pacchi di 3 o più libri, tutti da scoprire.

Libri con Mandala da colorare

Immancabili i classici mandala da colorare, libri pensati per tutti gli amanti delle forme geometriche e artistiche più bizzarre e da colorare per rilassarci e dare sfoggio della fantasia e dei colori; fino a 60 mandala diversi.

Libri con frasi divertenti e a tema

La serie di libri più divertenti e originali, che contengono frasi irriverenti, situazioni quotidiane per tutte le mamme indaffarate o per ricordare giornate a tema particolare, oltre che ambientazioni lontane e suggestive come le terre giapponesi.