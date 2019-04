Gli Oreo siedono sul trono di Spade: edizione speciale per l’ottava stagione dello show

Per celebrare la stagione conclusiva di Game Of Thrones in arrivo un'edizione speciale limitata dei biscotti Oreo.

Cosa condividono i biscotti Oreo con la serie TV del Trono di Spade? Mancano davvero pochi giorni alla prima puntata dell’ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones e l’hype tra i fan è qualcosa di davvero palpabile. Tra i vari eventi di marketing che ci accompagneranno da qui al 14 di aprile dobbiamo segnalarvi l’interessante collaborazione tra HBO e Nabisco.

L’azienda produttrice di biscotti famosa in tutto il mondo per i biscotti Oreo, ha infatti realizzato un’edizione speciale limitata a tema Game Of Thrones. Quel misto di emozione, attesa ed ansia per il futuro incerto del proprio personaggio del cuore potrà così essere mitigata mangiando uno di questi biscotti simbolo della cultura pop.

Questa edizione limitata Oreo sarà messa in commercio, per quel che riguarda il mercato USA, a partire dall’8 aprile.

Oltre al design del packaging che fa bella mostra di un Oreo seduto sull’Iron Throne, anche i biscotti non scontenteranno i fan della serie. Il classico motivo a triangoli impresso sui dischi di biscotto Oreo verrà sostituito dagli emblemi ispirati alle case Targaryen (il drago), Stark (il lupo), Lannister (il leone) e ai White Walkers (la testa stilizzata del Night King).

E se realizzare dei biscotti recanti le insegne delle fazioni in lizza per il trono non era già abbastanza per alimentare il sacro fuoco del fandom, Nabisco ha anche realizzato uno spot che dire epico ci pare riduttivo.

Lo spot che omaggia lo show è stato realizzato in collaborazione con lo studio Elastic, creatore della sequenza animata della sigla di apertura, e ha richiesto l’utilizzo di ben 2.750 biscotti Oreo per ricreare ogni singolo dettaglio del Westeros e dintorni.