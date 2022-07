I festeggiamenti per i 60 anni di onorato servizio del nostro Amichevole Spider-Man di quartiere hanno coinvolto anche una delle più amate varianti del Tessiragnatele, il futuristico Miguel O’Hara di Spider-Man 2099. Per celebrare i trent’anni di Marvel 2099, infatti, è stata annunciata Spider-Man 2099: Exodus, miniserie in cui torneremo nel futuro alternativo del Marvel Universe, dove ritroveremo anche vecchie conoscenze. Motivo per cui in questi giorni da Marvel Comics sono state diffuse le prime immagine degli X-Men 2099 che vedremo in azione in Spider-Man 2099: Exodus.

In Spider-Man 2099: Exodus torneranno in azione gli X-Men 2099

Nella miniserie vedremo le versioni future di personaggi come Black Widow, Loki e Winter Soldier, ma faranno la loro comparsa anche dei mutanti che andranno ad affiancarsi a Figli dell’Atomo già conosciuti tre decenni or sono, come Cerebra o Krystalin. In questi giorni sono stati mostrati i disegni di Kim Jacinto che ritraggono Ciclope, Fenice, Northstar, Thulkas e Kid Cable, dove si possono ammirare elementi abbastanza tradizionali dei costumi dei personaggi, specialmente legati al recente corso avviato da Jonathan Hickman, assieme a dettagli futuristici che si sposano alla perfezione con il contesto di Marvel 2099.

In merito a questa presentazione degli X-Men 2099, lo sceneggiatore di Spider-Man 2099: Exodus, Steve Orlando, non ha avuto dubbi sull’ottimo lavoro fatto dal suo collega:

“Dai fumetti ai giocattoli, X-Men 2099 per me che mi avvicinavo al mondo dei comics erano la cosa più figa che avessi mai visto, erano stati presentati proprio nel momento in cui passavo dal leggere qualsiasi cosa che trovavo nei cestini all’avere una mia serie mensile da leggere e da seguire con costanza. Il mondo era desolato e magnetico, con una squadra allo stesso nuova e familiare, un gruppo mal assortito di mutanti che cerca solo di sopravvivere. Poter quindi festeggiare questo trentennale è davvero fantastico, specialmente potendo lavorare sui primi X-Men che ho amato.”

Entusiasmo condiviso anche da Kim Jacinto: