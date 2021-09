Go! Saitama: il corto animato realizzato da Yusuke Murata (One-Punch Man)

Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Yusuke Murata (Eyeshield 21) ha pubblicato Go! Saitama, un corto animato di 107 secondi realizzato da lui dedicato a One-Punch Man, il manga di cui è disegnatore con la sceneggiatura di ONE, all’interno del quale Saitama corre instancabilmente mentre cerca di accaparrarsi la spesa sfruttando le offerte dell’ultimo minuto disponibili.

Il talentuoso autore giapponese ha diretto e animato personalmente le sequenze con l’ausilio dello staffi di Village Studio.

Ecco a voi di seguito il corto animato:

In descrizione al corto animato, l’autore giapponese si è scusato con i suoi lettori per il ritardo nella pubblicazione del nuovo capitolo del manga di One-Punch Man a causa di varie circostanze e per farsi perdonare ha offerto questo corto. L’autore, inoltre, ha dichiarato la speranza di imparare sempre più e di aggiungere voci, musiche e altre effetti ai suoi lavori animati non solo inerenti a One-Punch Man, ma anche ad altri prodotti.

Il franchise di One-Punch Man è orfano dell’anime dal 2019 quando è stata pubblicata la Stagione 2 a cura di J.C. Staff. Al momento non si conoscono piani per una Stagione 3, ma nel frattempo potremmo sperare nel disegnatore giapponese con i suoi deliziosi tentativi che sicuramente fanno piacere agli appassionati.

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha). Con 152 capitoli pubblicati, i primi 112 sono raccolti in 23 volumetti. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 23 Volumi pubblicati.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima.

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

