One-Punch Man: l’estate è all’insegna di una sexy Fubuki

E’ ormai tanto risaputo che uno dei punti di forza della versione di Yusuke Murata di One-Punch Man sia proprio il lavoro artistico del sensei appena citato, e lo dimostra ancora esponendo l’opera alla calda stagione estiva realizzando una sexy Fubuki come testimonial.

Mentre siamo ormai al climax dell’arco narrativo della guerra contro gli esseri mostruosi, è giunto il tempo di una meritata una pausa estiva che faccia per lo meno caricare le pile agli eroi che hanno messo tutto se stessi sul campo, in questo caso anche la bella numero uno della classe B degli eroi.

Murata-sensei ha quindi deciso di allietare gli appassionati che seguono il manga regolarmente, ricordiamo che tutti gli aggiornamenti sono disponibili a scelta dell’autore in questione e pubblicati gratuitamente e lingua giapponese qui su Shonen Jump Plus, realizzando come pagina introduttiva del recente Capitolo 147 una sexy Fubuki in bikini intenta a godersi il meritato relax.

Ecco a voi di seguito l’illustrazione:

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha). Con 148 capitoli pubblicati, i primi 112 sono raccolti in 24 volumetti. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 23 Volumi pubblicati.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima.

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Non sapete di cosa parla il manga e ne siete curiosi? Di seguito una sinossi e se voleste provarne la lettura qui potete acquistare su Amazon il 1° volume (per i lettori più accaniti, invece, proponiamo la più recente pubblicazione, il 23° volume, in edizione variant).